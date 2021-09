Tchad : "Doul Barid" initie un débat à Moundou sur l'implication de la jeunesse

Ce sont de nombreux jeunes, des chefs de quartiers et leaders religieux qui ont pris part à cette conférence. L'occasion pour le coordonnateur provincial du bureau de soutien "Doul Barid" de remercier tous les participants d'avoir pris part massivement à ce rendez-vous de partage afin de soutenir massivement la politique du CMT.



Les orateurs ont dans leur liminaire encouragé la jeunesse à soutenir le CMT dans ses efforts de maintien de la paix et de stabilité du pays car selon eux, après la mort du Maréchal, le CMT était la seule initiative capable de sauver le Tchad de tomber dans le chaos.



Les orateurs après avoir répondu aux questions des uns et des autres ont demandé à la jeunesse de prôner la paix et l'amour autour de soi.



Présent à cette rencontre, le secrétaire général de la mairie de Moundou et le préfet du département de Lac Wey, Mbairam Alladoum, ont loué l'initiative du coordonnateur du bureau de soutien au MPS Doul Barid. Ils ont encouragé toutes les bonnes volontés à soutenir ces genres d'initiatives.