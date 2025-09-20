Tchad : Échanges sur le programme de réconciliation dans la province du Lac



La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la prochaine table ronde de la Commission. L’objectif est de renforcer la mise en œuvre du programme DDRRCS dans la province du Lac, une région particulièrement touchée par les défis sécuritaires et humanitaires.





Entouré de ses principaux collaborateurs, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement tchadien de poursuivre ses efforts de paix et de réconciliation. Il a également sollicité le soutien de l’OIM et des autres partenaires techniques et financiers pour assurer le succès de cette initiative.





Les représentants de l’OIM ont réaffirmé leur engagement à soutenir activement les actions de la Commission nationale et à contribuer à la réussite de la table ronde, dont la tenue est prévue dans les prochaines semaines.