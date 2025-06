Tchad : Fête de Tabaski, les vœux du Directeur général de la Police Nationale

« À l’occasion de la fête de Tabaski, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité à l’ensemble des forces de sécurité intérieure, en particulier aux hommes et femmes de la Police Nationale, ainsi qu’à tous les responsables et directeurs de nos structures policières à travers le territoire.

Votre engagement quotidien pour la sécurité de nos concitoyens force l’admiration et le respect. En cette période de communion et de solidarité, je vous invite à demeurer fidèles à notre mission avec professionnalisme, honneur et discipline.

Que cette fête soit pour chacun (e) une source de renouveau moral et spirituel.

Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous ! »,

Contrôleur général de 3ème grade Tougoud Digo Maidé.