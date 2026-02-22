Tchad : Foullah Édifice écrase Renaissance FC (3-1) en ​phase retour de Championnat de 1re division

‎Dès le coup d'envoi, l'intensité était palpable. Conscientes de l'enjeu prendre une sérieuse option sur la couronne provinciale, les deux équipes ont livré une bataille tactique et physique. Mais Foullah Édifice, porté par son ambition et son efficacité, a rapidement pris les commandes de la rencontre dès le premier acte.

‎Malgré l'ouverture du score de Foullah, Renaissance n'a pas abdiqué. Le dauphin a su réagir avec caractère, revenant au score et relançant totalement la rencontre. Le public du stade de Paris-Congo a vibré au rythme des occasions et des retournements de situation.

‎Mais dans les moments décisifs, Foullah Édifice a démontré pourquoi il trône en tête du classement. Plus lucides et déterminés, les joueurs de Foullah ont fait la différence grâce à Bakhit Djibrine, international tchadien, auteur d'un doublé, et à Mahamat Abakar (numero 9).

‎Du côté de Renaissance FC, c'est le numéro 2, Karim Yaya, qui a sauvé l'honneur en inscrivant le seul but de son équipe.

‎Score final : 3-1.