Tchad : Future Team présente un ambitieux plan d’action 2022

Future Team Tchad est une association composée des jeunes cadres des diverses professions, ambitieux et soucieux de l’implication de la jeunesse pour l’accomplissement des objectifs du développement durable ODD. Elle met en œuvre son expertise à travers ses membres pour organiser des activités cadrant avec ses domaines d’interventions.



Depuis sa création jusqu’à nos jours, l'association Future Team Tchad a pu réaliser 23 activités de tout type cadrant avec ses pôles directeurs dans plusieurs villes et provinces du Tchad. Elle a également participé à plusieurs conférences à l’étranger.



Future Team Tchad entend accroître ses activités au courant de l’année 2022 pour beaucoup plus impacter la jeunesse et les nécessiteux dans son plan d’action. De ce fait, elle présente huit différents pôles répartis comme suit : pôle santé, pôle environnement, pôle culturel, jeunesse et sport, pôle promotion féminine, action sociale et volontariat, pôle gouvernance internet, pôle éducation et formation, pôle communication, et pôle finances et logistiques. Pour réaliser toutes ces activités, Future Team demande l’implication de ses partenaires et du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.



Selon le coordonnateur de l’association Future Team Tchad, Hassan Moussa Mahamat, la rencontre est un évènement de haute portée car il s’agit de montrer leur élan commun de solidarité et de partage dans l’atteinte des buts fixés. Il demande la contribution de leurs partenaires pour relever le niveau de collaboration et du travail en synergie afin que leurs activités et projets puissent impacter davantage la population.



Pour lui, il reste un long chemin à parcourir et ce n’est qu’en agissant de concert qu’il atteindront leurs objectifs fondamentaux.



Le coordonnateur Hassan Moussa Mahamat informe que toute personne de bonne volonté et moralité, animée de l’art du vivre ensemble, de la paix, du développement de tout genre, pourrait éventuellement être membre car, ajoute-t-il, son association ne se base pas sur les critères d’appartenance, ni d’origine ou encore de confession mais plutôt sur la promptitude du travail collectif, la diversité intellectuelle, le dévouement, l’abnégation et la disponibilité à fournir des semences cultivables pour la matérialisation des ODD.



Hassan Moussa Mahamat indique que les projets et activités inscrits dans leur plan d’action 2022 contribueront largement au bien-être de la population.



Le ministre (sortant) de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a pour sa part rassuré que son département est disponible pour faire des plaidoyers auprès des partenaires pour la réalisation de leurs activités.