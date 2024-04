Tchad-Gabon : signature d'un accord en aviation civile entre les deux pays

Une cérémonie de signature d'un accord sur l'aviation civile a eu lieu à la direction de l'autorité de l'aviation civile, marquant un pas important dans la coopération entre le Tchad et le Gabon, deux pays amis et frères.



L’accord a été signé par Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l’Autorité de l’aviation civile du Tchad (ADAC), et le général Tristan Franck Moussavou, directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile du Gabon.



Cet accord prévoit des mesures destinées à faciliter les opérations aériennes entre les deux nations, en simplifiant les procédures pour les autorisations de vol, les itinéraires aériens, et en renforçant les procédures de sécurité.



Cette coopération élargie a également pour but de promouvoir le développement des infrastructures aéroportuaires, et d'améliorer les normes de sécurité et de sûreté dans les aéroports des deux pays. L'accord s'inscrit dans les efforts continus des deux gouvernements, pour favoriser l'intégration régionale et stimuler la croissance économique par le biais d'une connectivité aérienne améliorée.



En facilitant les échanges commerciaux et les déplacements entre le Tchad et le Gabon, cet accord est vu comme un levier potentiel pour dynamiser les secteurs du tourisme, du commerce et de l'investissement.



Le représentant de la République du Gabon, le général Tristan Franck Moussavou, a exprimé sa satisfaction quant à la conclusion de cet accord, soulignant son importance stratégique pour les deux pays.