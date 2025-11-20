Tchad/Guéra : Le CPNA se mobilise pour l'éducation nutritionnelle et les aliments locaux

La rencontre était présidée par Hassane Souleymane Adam, Secrétaire Général de la province du Guéra, entouré des membres du comité provincial.







Dans son mot de bienvenue, Al-Hidjazi Ali, point focal du CPNA, a rappelé l'objectif principal de cette session : la présentation des activités menées par l'ONG Guéra Touristique dans le cadre de la lutte et de la promotion de la nutrition.







Le Secrétaire Général, Hassane Souleymane Adam, a salué, dans son discours d'ouverture, l'engagement des ONG actives dans la province. Il a particulièrement félicité les efforts déployés dans la lutte contre la malnutrition.







Saleh Makkay, représentant de l'ONG Guéra Touristique, a présenté les actions de son organisation. La présentation a suscité l'intérêt des participants, donnant lieu à des échanges enrichissants sur les stratégies nutritionnelles adaptées au contexte local.







La rencontre a été clôturée par l'intervention de Madame Mariam Hassane Saline, Déléguée des infrastructures, avant la traditionnelle photo de famille immortalisant cette journée de travail consacrée à l'amélioration de la situation nutritionnelle dans la province du Guéra.

