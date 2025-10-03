Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre, l'Association Impact Ladies a anticipé cette journée pour voler au secours de l'école officielle Mosyara qui se trouve dans la province du Moyen Chari.



La cérémonie de ce geste de bienfaisance a eu lieu le mercredi 1er octobre 2025 à N'Djamena au quartier Ndjari, dans les locaux de ladite Association. Lors de la cérémonie, l'Association Impact Ladies et l'école Mosyara ont signé un protocole d'accord pour pérenniser les actions entre les deux entités.



Dans son discours à la cérémonie, Kemneloum Annicette, secrétaire générale de l'Association Impact Ladies, représentant la présidente a souligné que leur organisation honore l'école officielle de Mosyara et ses bâtisseurs qui sont les enseignants. La SG est revenue sur le financement qui a pour but l'acquisition des équipements, notamment les tables bancs, les tableaux et autres matériels didactique dont l'école aura besoin pour son fonctionnement.



Kemneloum Annicette a affirmé leur volonté de suivre en concertation avec l'administration de l'école, pour la bonne utilisation de ce fonds, car selon elle, l'objectif est de garantir cet investissement qui bénéficie pleinement aux élèves et aux enseignants. Pour le protocole d'accord, Kemneloum Annicette, SG de l'Association Impact Ladies a rappelé que ces signatures permettent à engager la totalité d'argent qui est remis exclusivement pour les équipements de l'école officielle de Mosyara. Elle a ajouté que ce protocole d'accord incarne une alliance pour l'avenir entre les deux institutions.



Mackdote Frédéric, membre du conseil d'administration de l'école Mosyara, représentant le président du conseil d'administration (PCA) de l'école officielle Mosyara a, dans son discours, adressé ses gratitudes aux responsables de l'Association d'avoir répondu favorablement à leur demande. Il se dit réjoui de ce geste qui répond à leurs attentes afin d'acheter bien des matériels qui manquent à leur école.



Le représentant du PCA a fait une brève historique sur la création de cette école qui a été construite par l'Etat tchadien depuis 1982, mais personne n’a pris sa responsabilité pour son fonctionnement. Il a témoigné que dans cette école officielle de Mosyara, les salles sont construites en matériaux provisoires et les élèves s'assoient par terre ou sur les troncs d'arbres.



« Le constat est vraiment alarmant », a-t-il lâché. Mackdote Frédéric a fait savoir que si cette école existait jusqu'aujourd'hui, c'est grâce aux contributions des parents d'élèves. Il a aussi évoqué le manque d’enseignants qualifiés et des matériels didactiques. Il a enfin encouragé l'Association à continuer à cette initiative pour que les autres bénéficient aussi d’un tel geste.