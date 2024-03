Tchad : Inauguration du nouveau marché à Belaba dans la ville de Moundou

Dans son intervention, le chef de terre Dionkido Bernard a exprimé le souhait que le marché soit géré par les habitants du quartier pendant un certain temps, avant d’être éventuellement remis aux autorités communales en cas de besoin.



Le délégué du premier arrondissement municipal, Mbainodji Alphet, se félicite de la création de ce marché, qu’il considère comme un “outil de développement et du vivre-ensemble”. Il s’engage à veiller à la sécurité et à l’utilisation appropriée de cet espace commercial au bénéfice de tous.



Le 3ème vice-président de l’autorité intérimaire de la commune, Aldembaye Clément, souligne que le soutien des autorités communales ne fera pas défaut. Il invite les gestionnaires du marché à assurer sa bonne gestion, en tenant compte non seulement de son aspect commercial et économique, mais aussi de son rôle dans la diversité éthique.



Les femmes commerçantes ont exprimé leur gratitude envers la mairie pour l’ouverture de ce marché. Elles ont également formulé des recommandations concernant la sécurité des personnes et des biens, la salubrité et le respect de l’environnement.



Le marché de Laba a été créé par arrêté n°034 du 25 août 2022. Il s’étend sur une superficie de 20 000 mètres carrés, comprenant 817 boutiques et hangars. On y trouve également 3 WC, un parking et une boucherie de 20 mètres carrés.