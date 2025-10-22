Alwihda Info
INTERNATIONAL

Tchad-Inde : 24 fonctionnaires tchadiens sélectionnés pour une formation en anglais à Hyderabad


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Octobre 2025



L'aide apportée par l'Inde à la République du Tchad, en matière de développement et de renforcement des capacités, ne cesse de croître.

En effet, un groupe de 24 fonctionnaires tchadiens, dont 21 issus du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger, et 3 issus du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ont été sélectionnés pour suivre un cours d'anglais à l'Université d'anglais et de langues étrangères de Hyderabad, à partir du 23 octobre 2025.

Plus tôt, en août 2025, une équipe de 9 diplomates tchadiens avait suivi une formation spéciale à l'Institut Sushma Swaraj des affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères, gouvernement indien, New Delhi. L'ambassadeur de l'Inde, le Dr Hifzur Rahman, a organisé un dîner-briefing pour ces 24 fonctionnaires avant leur départ pour l'Inde.

Le directeur général de la région Asie, monde arabe et Pacifique au ministère des Affaires étrangères, M. N. Mickael, sa directrice, Mme Rolande, et d'autres fonctionnaires, étaient également présents.


