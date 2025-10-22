Genève : le Tchad participe activement à la 151ème Assemblée de l’Union interparlementaire

La Mission permanente du Tchad auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a annoncé la participation d’une délégation tchadienne de haut niveau à la 151ème Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) et à ses réunions connexes, qui se tiennent à Genève du 19 au 23 octobre 2025.



La délégation, conduite par le député Dr Jacques Laouhingamaye Dingaoamaïbé, comprend des députés et des sénateurs tchadiens. Cette session regroupe plusieurs centaines de parlementaires et d’experts venus de plus de 120 pays autour du thème : « Veillez au respect des normes humanitaires et soutenir l’action humanitaire en période de crise ». L’objectif de cette Assemblée est de promouvoir la mobilisation multilatérale, la défense du droit humanitaire international, et la coopération entre les parlements face aux crises mondiales.



Une implication forte du Tchad

Le Tchad a pris part activement aux discussions sur la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent, la migration et la criminalité transfrontalière organisée.



La délégation tchadienne a également participé à plusieurs commissions permanentes, forums spécialisés consacrés aux femmes et aux jeunes parlementaires, ainsi qu’à divers ateliers thématiques de l’UIP. Ces échanges mettent en lumière le rôle central des parlements dans la protection du droit international humanitaire, le soutien aux actions de secours indépendantes et la promotion de la coopération internationale au service des populations affectées par les conflits et l’insécurité.



Des priorités partagées

Les discussions ont porté sur des enjeux essentiels tels que la protection des groupes vulnérables (déplacés, femmes, jeunes, minorités), la lutte contre l’insécurité alimentaire, la prévention du réarmement, la justice économique, la reconnaissance des victimes d’adoptions internationales illégales, et la lutte contre le changement climatique.



En marge des travaux, le chef de la délégation tchadienne est intervenu comme panéliste lors d’une réunion des parlementaires africains sur le thème : « Renforcer la démocratie : pour des parlements cohérents et résilients ». Cette participation témoigne de l’engagement constant du Tchad en faveur de la diplomatie parlementaire et de la défense des valeurs de paix, de solidarité et de résilience institutionnelle.