Tchad : Intégration exceptionnelle de 1 726 lauréats et professionnels de santé dans la fonction publique

Le Gouvernement de la République du Tchad, à travers une série d’arrêtés signés le 25 mai 2025, a procédé à l'intégration à titre exceptionnel de plusieurs centaines de lauréats, médecins et pharmaciens dans la fonction publique, répartis dans toutes les provinces du pays.



Ces arrêtés, allant du n°3050 au n°3119, concernent spécifiquement l'intégration de jeunes diplômés et de professionnels du secteur médical dans les administrations publiques provinciales. L’opération, coordonnée par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, s'inscrit dans la dynamique de réduction du chômage des jeunes et de renforcement des capacités des services publics, notamment dans les zones rurales et enclavées.



Parmi les provinces concernées figurent entre autres le Wadi-Fira, le Tibesti, la Tandjilé, le Sila, le Salamat, le Ouaddaï, N'Djamena, le Moyen-Chari, le Mayo-Kebbi Est et Ouest, le Mandoul, le Logone Oriental et Occidental, le Lac, le Kanem, le Hadjer-Lamis, le Guéra, l’Ennedi-Ouest, le Chari-Baguirmi, le Borkou, le Barh El Gazel et le Batha.



Outre les lauréats des concours administratifs, un accent particulier a été mis sur l'intégration de médecins et pharmaciens dans les structures sanitaires publiques afin de renforcer l'accès aux soins de santé primaires et spécialisés.