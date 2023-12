Tchad : Invitation à Soumissionner [IAS] - Marché de Fourniture, Installation et Formation pour le compte du Projet PARSEBALT

IAS N°: 09/2023/CN-TCH/PARSEBALT/CBLT/BAD

Acheteur : COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD (CBLT)

Projet : Projet d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes Vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad (PARSEBALT)

Intitulé du Marché : Fourniture, installation et formation sur sites des Kits pour la transformation des produits agricoles aux groupements des femmes de la ville de N’Djamena et des provinces du Lac et du Hadjer Lamis.

Pays : République du Tchad

Don N° : 2100155038117

Méthode de passation de marché : AONO (Appel d’Offres National Ouvert)

AON N°: 09/2023/CN-TCH/PARSEBALT/CBLT/BAD

Émis le : 07/12/2023



La République du Tchad a reçu un financement du Fonds Africain de Développement ci-après dénommée la Banque pour financer Projet d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes Vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad (PARSEBALT), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture, l’installation et la formation sur sites des Kits pour la transformation des produits agricoles aux groupements des femmes. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par Lettre de crédit ». La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation et la formation sur sites des Kits pour la transformation des produits agricoles aux groupements des femmes de la ville de N’Djamena et des provinces du Lac et de Hadjer Lamis. Les options relatives à la marge de préférence nationale/régionale et aux offres variantes ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent Appel d’Offres. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’offres (AON) ouvert telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque Africaine de Développement, Edition d’Octobre 2015, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination Nationale du PARSEBALT/TCHAD Mail ([email protected]), et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus durant les heures de travail de 09h00 à 17h00 (heure local, TU +1). Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de soixante mille Francs CFA (60 000 XAF). La méthode de paiement sera chèque de banque ou par virement sur le compte 60 0001 00001 321 000 489 87-16 - PARSEBALT ouvert à ECOBANK – TCHAD Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 12/01/2024 à 10 H 00 mn (heure locale). La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 12/01/2024 à 10 H 30 mn (heure locale). Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de Trois millions cent mille (3 100 000 XAF) Francs CFA. Veuillez noter que le Cadre de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Commission du Bassin du Lac Tchad

Coordination nationale du PARSEBALT

Adresse : Rue de la Direction des Ressources en Eau –

Bâtiment du PRODEBALT National – Route de l’Aéroport de N’Djaména

BP 727 Ville : N’Djaména Pays : Tchad



Le Secrétaire Exécutif p. i

IBBO DADDY ABDOU



Veuillez télécharger la version intégrale PDF de l'annonce ci-dessous :