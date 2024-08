Tchad : Issa Dark, un monstre de la scène

De son vrai nom à l'état civil, Nwantsock Daniel Hama Soumalla est un danseur tchadien sans pareil, qui fait des exploits en France.



« Pour moi, la danse est un moyen de communication très complexe qui va au-delà des mouvements corporels, de la voix dansante et de l’entendement humain ; la danse est pour moi un univers spirituel où nous communiquons avec ce qu’on ne voit pas », explique-t-il.



« Ici en France, je me bats comme au Tchad pour chercher des prestations, événements et festivals, sauf qu’ici c’est plus ouvert et plein d’opportunités. Si tu es travailleur, persévérant, discipliné et patient, tout ira pour le mieux ».



« Pour le moment, je ne vois que des avantages car dans la difficulté, on apprend et on évolue », déclare le danseur.



Il a participé à plusieurs compétitions telles que : Adidas Paris, ⁠concours Word Dance, ⁠Hip Hop Freestyle, ⁠New Dance.