Tchad : « Je vais à l’école », un souffle d’espoir pour les élèves du Salamat

À Am Timan, capitale provinciale du Salamat, l’école publique vit un moment particulier. Une mission du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, conduite par Djimasbeï Gaou, directeur du pré primaire et de l’enseignement fondamental 1, s’est rendue sur place pour suivre la campagne nationale « Je vais à l’école, retour à l’école ».



Cette opération, déployée dans quatre provinces pilotes (Salamat, Guéra, Lac et Mandoul), s’adresse aux enfants issus de familles vulnérables, souvent menacés de déscolarisation, faute de moyens. L’objectif est d'offrir aux élèves les outils indispensables pour rester sur les bancs de l’école et redonner confiance aux enseignants dans leur mission.



Dans la ville Am Timan, vingt écoles primaires ont été retenues pour bénéficier de cette initiative. Au total, 11 439 élèves, dont 4 499 filles, ont reçu des kits scolaires complets. Cahiers, stylos, ardoises et autres fournitures indispensables composent ces paquets, pensés pour alléger le fardeau des parents et garantir aux enfants un minimum de ressources pour apprendre dans de bonnes conditions.



Lors de la remise, Djimasbeï Gaou a insisté sur la portée symbolique de cette campagne. Il clarifie qu'elle s’inscrit dans la volonté de refonder l’école tchadienne, en la rendant plus inclusive et plus équitable. Il a appelé les responsables éducatifs locaux à assurer un suivi rigoureux de l’utilisation des kits, et à accompagner les enseignants afin que cette action ne soit pas un simple geste ponctuel, mais un véritable levier de transformation. Cette distribution est le fruit d’un partenariat entre le ministère et l’UNICEF. Ensemble, ils entendent bâtir un socle solide pour l’avenir des enfants tchadiens.



Car derrière chaque kit remis est une promesse de maintenir l’élève à l’école, de lui offrir une chance de réussir et de contribuer à la cohésion sociale.