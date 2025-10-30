Tchad : Jour férié pour la Toussaint 2025





À l'occasion de la Toussaint, et conformément au décret portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que :

La journée du samedi 1er novembre 2025 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.





Par ailleurs, le Ministre tient à informer les travailleuses et les travailleurs que la journée du lundi 03 novembre 2025 sera une journée ouvrable.