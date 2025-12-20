Tchad - Klessoum : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom ordonne l'accélération des procédures

Échanges avec le Personnel Médical

Problèmes de Surpopulation Carcérale

Cas Observés chez les Femmes

Abus de confiance

Appartenance à la secte Boko Haram

Meurtre



Instructions pour Accélérer le Traitement des Dossiers

Dr Youssouf Tom a tenu à échanger avec les médecins et infirmiers concernant leur situation professionnelle à la Maison d'Arrêt, soulignant l'importance de la santé des détenus.La surpopulation carcérale a été un point crucial de cette visite. En dialoguant avec quelques femmes et mineurs, le ministre a constaté que la plupart des mineurs étaient incarcérés pour des vols de biens matériels, tels que des téléphones portables ou de petites sommes d'argent. Il a jugé cette situation inadmissible et a demandé que le juge pour enfant soit saisi immédiatement, afin de relâcher ceux incarcérés pour des infractions mineures et de les placer autrement.Concernant les femmes détenues, les accusations portées incluent :Le Ministre de la Justice a instruit le Procureur de la République d'accélérer le traitement des dossiers judiciaires des femmes et des femmes allaitantes détenues, afin de décongestionner la Maison d'Arrêt de Klessoum.Cette visite illustre l’engagement du gouvernement tchadien à améliorer les conditions de détention et à protéger les droits des personnes privées de liberté, en particulier des groupes vulnérables comme les femmes et les mineurs.