Tchad - Klessoum : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom ordonne l'accélération des procédures

Le 18 décembre 2025, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Dr Youssouf Tom, a effectué une visite à la Maison d'Arrêt de Klessoum. Cette visite visait à évaluer la santé et les conditions de vie des personnes privées de liberté.
Évaluation des Conditions de DétentionDurant sa visite, le ministre a inspecté :
- L'Infirmerie
- Le quartier des femmes : 107 détenues, dont certaines étaient allaitantes.
- Le quartier des mineurs : 150 jeunes prisonniers.
Échanges avec le Personnel MédicalDr Youssouf Tom a tenu à échanger avec les médecins et infirmiers concernant leur situation professionnelle à la Maison d'Arrêt, soulignant l'importance de la santé des détenus.
Problèmes de Surpopulation CarcéraleLa surpopulation carcérale a été un point crucial de cette visite. En dialoguant avec quelques femmes et mineurs, le ministre a constaté que la plupart des mineurs étaient incarcérés pour des vols de biens matériels, tels que des téléphones portables ou de petites sommes d'argent. Il a jugé cette situation inadmissible et a demandé que le juge pour enfant soit saisi immédiatement, afin de relâcher ceux incarcérés pour des infractions mineures et de les placer autrement.
Cas Observés chez les FemmesConcernant les femmes détenues, les accusations portées incluent :
- Abus de confiance
- Appartenance à la secte Boko Haram
- Meurtre
Le Ministre de la Justice a instruit le Procureur de la République d'accélérer le traitement des dossiers judiciaires des femmes et des femmes allaitantes détenues, afin de décongestionner la Maison d'Arrêt de Klessoum.
Instructions pour Accélérer le Traitement des Dossiers
Cette visite illustre l’engagement du gouvernement tchadien à améliorer les conditions de détention et à protéger les droits des personnes privées de liberté, en particulier des groupes vulnérables comme les femmes et les mineurs.