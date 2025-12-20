Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Klessoum : Le Garde des Sceaux Dr Youssouf Tom ordonne l'accélération des procédures


Alwihda Info | Par - 20 Décembre 2025


Le jeudi 18 décembre 2025, le Ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom, a effectué une visite d'inspection rigoureuse à la Maison d'Arrêt de Klessoum. Cette descente sur le terrain visait à confronter la réalité carcérale aux impératifs des Droits Humains, avec un focus particulier sur les femmes et les mineurs.


  Le 18 décembre 2025, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Dr Youssouf Tom, a effectué une visite à la Maison d'Arrêt de Klessoum. Cette visite visait à évaluer la santé et les conditions de vie des personnes privées de liberté.

 

Évaluation des Conditions de Détention

  Durant sa visite, le ministre a inspecté :
  • L'Infirmerie
  • Le quartier des femmes : 107 détenues, dont certaines étaient allaitantes.
  • Le quartier des mineurs : 150 jeunes prisonniers.

Échanges avec le Personnel Médical

  Dr Youssouf Tom a tenu à échanger avec les médecins et infirmiers concernant leur situation professionnelle à la Maison d'Arrêt, soulignant l'importance de la santé des détenus.

 

Problèmes de Surpopulation Carcérale

  La surpopulation carcérale a été un point crucial de cette visite. En dialoguant avec quelques femmes et mineurs, le ministre a constaté que la plupart des mineurs étaient incarcérés pour des vols de biens matériels, tels que des téléphones portables ou de petites sommes d'argent. Il a jugé cette situation inadmissible et a demandé que le juge pour enfant soit saisi immédiatement, afin de relâcher ceux incarcérés pour des infractions mineures et de les placer autrement.


 

Cas Observés chez les Femmes

  Concernant les femmes détenues, les accusations portées incluent :
  • Abus de confiance
  • Appartenance à la secte Boko Haram
  • Meurtre


Instructions pour Accélérer le Traitement des Dossiers

  Le Ministre de la Justice a instruit le Procureur de la République d'accélérer le traitement des dossiers judiciaires des femmes et des femmes allaitantes détenues, afin de décongestionner la Maison d'Arrêt de Klessoum.

 
Cette visite illustre l’engagement du gouvernement tchadien à améliorer les conditions de détention et à protéger les droits des personnes privées de liberté, en particulier des groupes vulnérables comme les femmes et les mineurs.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
