Tchad : L’AMET dénonce la mise en demeure de Tchadinfos TV et FM et exige la libération des journalistes détenus

Silence de la HAMA sur la Détention des Journalistes



Appel à la Protection des Libertés et des Journalistes



Problèmes de Gestion au sein de la Maison des Médias



Exigences de l'AMET

La levée immédiate de la mise en demeure contre Tchadinfos TV et FM ;

La libération sans condition des journalistes injustement détenus ;

La tenue urgente de l’Assemblée Générale de la Maison des Médias ;

Une enquête indépendante sur la gestion de l’aide à la presse.

L’AMET réaffirme son attachement au respect des textes réglementaires régissant les médias, tout en déplorant ce qu'elle considère comme une lecture sélective et rigide de ces dispositions. Cette interprétation pourrait affaiblir les médias indépendants, au lieu de les soutenir. L'association souligne que dans un environnement déjà fragile, les décisions répétées de la HAMA ressemblent à une stratégie d’harcèlement et d’asphyxie économique des médias privés, dont la survie dépend largement des revenus publicitaires.L’AMET exprime également sa stupéfaction face au silence de la HAMA concernant la détention prolongée de journalistes, en particulier celle d'Olivier Monodji, directeur de publication deet correspondant de RFI, arrêté depuis un mois. Cette situation, ainsi que celle d'autres journalistes détenus, n’a suscité aucune réaction de l’autorité censée protéger la liberté de la presse au Tchad, jetant ainsi un discrédit sur la mission de la HAMA.L'AMET rappelle que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution tchadienne et divers instruments internationaux. Elle insiste sur le fait que les priorités des autorités de régulation devraient être la protection des journalistes, la défense du pluralisme, et la promotion d’un environnement médiatique sain, plutôt que de mener ce qui semble être des règlements de comptes.L’association dénonce également la gestion opaque de la Maison des Médias, le refus de convoquer son Assemblée Générale, provoquant ainsi des tensions, ainsi que les critères douteux entourant la répartition de l’aide à la presse. Ces pratiques, contraires à toute logique de gouvernance responsable, doivent cesser.En conséquence, l’AMET exige :L’AMET se déclare mobilisée pour défendre une presse libre, professionnelle et indépendante, considérée comme le socle d’une véritable démocratie.