Tchad : L'ANASER sensibilise les conducteurs au nouveau code de la route à la mosquée Roi Fayçal

Porter la ceinture de sécurité

Utiliser un casque en moto

Posséder un permis de conduire

Éviter l'excès de vitesse

Ne pas téléphoner au volant

Ne pas surcharger les engins

Durant cette initiative, des flyers ont été distribués, mettant en avant des consignes cruciales telles que :Hassan Ibrahim Guiré a souligné que l'objectif principal de cette sensibilisation est de promouvoir le respect des limitations de vitesse, de l'utilisation de la ceinture de sécurité, ainsi que l'interdiction de l'usage du téléphone au volant. Pour garantir une portée maximale de ces messages, ils ont été discutés avec les imams, afin qu'ils puissent les intégrer dans leurs prêches et les transmettre aux fidèles de manière efficace.Le DGA de l'ONASER a également abordé des comportements dangereux, mettant les parents en garde contre le remorquage de deux ou trois enfants à moto pour se rendre à la mosquée ou rendre visite à des proches, notamment durant les jours de fête. Il a précisé que cette pratique est une infraction au code de la route et met en danger la vie des passagers.Hassan Ibrahim Guiré a rappelé que le nouveau code de la route est accessible en versions arabe et française sur la page officielle de l'ANASER. Il a exhorté chaque conducteur à faire preuve de vigilance et de responsabilité lors de la conduite de leur engin.