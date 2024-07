Tchad : L'AS PSI reçoit le soutien de ses dirigeants en vue de la double confrontation face à l'US Monastir

Dans le cadre des préparatifs pour leur double confrontation contre l'US Monastir en Ligue des Champions africaine, l'équipe de l'AS PSI a reçu la visite de son Président d'honneur Barahdine Souleymane et de quelques membres de son bureau exécutif.



Le Président d'honneur Barahdine Souleymaneet des membres de l'exécutif se sont rendus au stade de Paris-Congo où s'entraîne l'équipe, guidés par l'entraîneur TAHIR Gardjja. Lors de cette visite, l'entraîneur a présenté le groupe et fait le bilan des séances d'entraînement déjà réalisées et à venir.



Face à cela, Barahdine Souleymanea promis de mettre tout en œuvre pour la réussite de cette campagne africaine. Le Directeur Technique National, Mahamat Omar Yaya, a également prodigué des conseils aux joueurs, les exhortant à bien représenter non seulement l'AS PSI, mais la nation tchadienne tout entière.



Un match amical initialement prévu ce samedi après-midi au stade de Paris-Congo n'a finalement pas eu lieu, pour des raisons météorologiques.



Cette visite du Président d'honneur et de l'exécutif de l'AS PSI a permis de mobiliser et d'encourager l'équipe à quelques jours de la double confrontation face à l'US Monastir en Ligue des Champions.