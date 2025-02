TCHAD Tchad : L’ASPT tient sa 9ᵉ Assemblée générale ordinaire pour promouvoir la santé par le sport

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 17 Février 2025



​L’Association Sportive Santé pour Tous (ASPT) a tenu sa 9ᵉ Assemblée Générale ordinaire ce dimanche 16 février 2025 à Bakara. Créée en 2016, l’ASPT a pour objectif de promouvoir la santé à travers des séances sportives telles que la marche, le fitness et la gymnastique.





Jours fériés : séances matinales (5h30 - 7h00) Le rapport moral et financier a été adopté par acclamations lors de l’Assemblée Générale. L’ASPT est accessible à toute personne âgée de 18 ans et plus, y compris chômeurs, fonctionnaires, cadres du secteur privé/public, commerçants et entrepreneurs. À ce jour, l’association compte 139 membres. Cette assemblée avait pour but de présenter le rapport moral et financier, suivi d’une séance de présentation de vœux aux membres. La rencontre s’est clôturée par un moment de convivialité, marqué par un repas et des échanges entre les participants.Depuis la mise en place du bureau en février 2024, l’association a entrepris plusieurs actions pour donner un nouvel élan à ses activités. Un plan d’action annuel 2024-2025 a été élaboré et approuvé lors de l’assemblée générale du 31 mars 2024. Ce plan repose sur sept axes stratégiques :L’un des faits marquants de l’année écoulée est la construction d’une salle ASPT, financée par l’ambassade de Chine au Tchad, avec l’appui de la société Star Vie. Par ailleurs, des séances de formation ont été rendues possibles grâce au soutien de l’organisation Essor.Selon le coach principal de l’ASPT, Fagbohoun Nourou, de nationalité béninoise, l’association est ouverte à tous, sans distinction d’âge ou de nationalité. « Nous faisons simplement du sport pour préserver la santé, en sollicitant l’ensemble du corps, de la tête aux pieds », a-t-il déclaré.Le président de l’ASPT, Benjamin Mamgodibaye, a exprimé sa satisfaction quant à l’exécution du plan d’action, évaluée à 90%. Toutefois, il a regretté que les volets formation et sensibilisation n’aient pas pu être réalisés, faute de moyens.L’adhésion à l’ASPT est fixée à 5 000 F CFA, avec une cotisation mensuelle obligatoire de 2 000 F CFA pour tous les membres.Les activités de l’ASPT se déroulent selon le calendrier suivant :Le rapport moral et financier a été adopté par acclamations lors de l’Assemblée Générale. L’ASPT est accessible à toute personne âgée de 18 ans et plus, y compris chômeurs, fonctionnaires, cadres du secteur privé/public, commerçants et entrepreneurs.





