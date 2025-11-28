Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’ENSTP annonce le lancement des activités de célébration de son 60ᵉ anniversaire


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 28 Novembre 2025


L’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) a annoncé, lors d’un point de presse, le lancement officiel des activités marquant son 60ᵉ anniversaire. Placées sous le haut patronage du Président de la République, les festivités se dérouleront du 19 au 20 décembre 2025 à N’Djamena.


Le Directeur général de l’ENSTP, Pr. Koina Rodoumta, a rappelé l'ancienneté et l'importance de l'institution. Fondée avant même l'Université de N’Djamena (créée en 1971), l’ENSTP s’est imposée comme une institution de référence dans l’enseignement supérieur scientifique, technique et professionnel, avec une portée tant nationale que sous-régionale.

 

L’ENSTP figure parmi les premières écoles du pays à délivrer le diplôme d’ingénieur dans des domaines cruciaux pour le développement des infrastructures :

  • Génie Civil (BTP)

  • Génie Rural

  • Aménagement du Territoire

  • Cartographie et Topographie

Depuis sa création, l’école a formé plus de 2 500 cadres qualifiés qui ont été intégrés dans les secteurs des infrastructures, au Tchad et dans plusieurs pays africains.

 

 

 

La célébration de ces six décennies est l’occasion de dresser un bilan institutionnel complet (réalisations majeures, défis rencontrés et perspectives) afin de mieux orienter la stratégie de l’école pour l'avenir.

 

L'objectif de cette démarche est clair : consolider le positionnement de l’ENSTP comme pôle d’excellence et de leadership dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) au Tchad et dans la sous-région.

 

 

 

Les deux jours de commémoration réuniront un large éventail d’acteurs stratégiques : institutions étatiques, ministères sectoriels, entreprises du BTP, bureaux d’études, sociétés multinationales, ONG, ainsi que les anciens diplômés du Tchad et de l’étranger.

 

Le programme des festivités prévoit notamment :

  • Des panels thématiques ;

  • Une exposition et des journées portes ouvertes ;

  • Une soirée culturelle et des animations ;

  • Des échanges intergénérationnels entre professionnels, étudiants et anciens.



Cette célébration ambitionne de valoriser six décennies de contributions fondamentales au développement des infrastructures et de tracer les lignes directrices des futures ambitions académiques et technologiques de l’ENSTP.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
