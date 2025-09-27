Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 28 Septembre 2025


L’adoption rapide de ChatGPT et d’autres outils d’Intelligence Artificielle (IA) par la jeunesse tchadienne — élèves, étudiants et professionnels — est un phénomène marquant. L'IA est perçue comme un formidable assistant capable de résoudre instantanément les problèmes académiques et scolaires. Cependant, cette évolution technologique majeure se présente à la fois comme un vecteur d'accès au savoir et un risque de paresse et de réduction des compétences intellectuelles.


Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle


  L'impact réel de l'IA dépend fondamentalement de la manière dont l'utilisateur l'appréhende. Or, des observations locales soulignent que la majorité des utilisateurs ne sont pas suffisamment initiés à une utilisation constructive et critique de cet outil.

 
Deux constats majeurs émergent :
  1. Le manque de « prompt » efficace : Une grande partie des utilisateurs manque de la précision linguistique nécessaire pour communiquer efficacement avec l'IA, ne parvenant pas à formuler des requêtes exactes qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
  2. L'absence de transcription et de réflexion : De nombreuses personnes copient et collent les réponses fournies par l'IA sans effectuer la moindre transcription, vérification ou réflexion critique. Leurs travaux deviennent standardisés et réalisés en quelques minutes, instaurant une dépendance néfaste.
 

Le double tranchant de l’outil

 
Si elle est utilisée avec discernement, l’IA est un levier de performance incontestable. Elle offre des explications instantanées, enrichit les exposés, et propose des conseils pour améliorer la qualité des travaux et de l’expression. Dans un contexte où l’accès aux ressources éducatives peut être limité, l'IA se présente comme un facteur d’égalité des chances et un stimulant de l’esprit d’initiative.

 
Toutefois, une utilisation excessive et sans retenue affaiblit l'intelligence. La pratique du copier-coller, en particulier, appauvrit l’esprit critique et limite l’autonomie intellectuelle. L’IA ne doit en aucun cas se substituer à l’apprentissage, mais rester un complément.
 

Nécessité d’une éducation à l’IA

 
Face à ce dilemme, il est crucial d'agir pour orienter les jeunes vers une utilisation responsable de l'IA.

 
Il est préférable d’organiser des ateliers de formation pour mieux enseigner aux jeunes son utilité, en insistant sur deux points essentiels :
  1. La vérification des sources : L’utilisateur doit systématiquement confronter les informations fournies par l’IA à des sources fiables.
  2. La transcription et la réflexion : L'utilisateur doit s'approprier les contenus, les reformuler et y intégrer sa propre analyse critique.


L’IA est une porte d’accès formidable au savoir, mais elle ne doit pas devenir un refuge pour la paresse. Protéger l’autonomie et l’esprit critique des jeunes Tchadiens face à cette technologie est un enjeu d’avenir pour la qualité de l'enseignement et la performance académique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/09/2025

Tchad : Lancement de la célébration nationale de la Journée mondiale du Tourisme 2025 à Ounianga-Kébir (Ennedi-Ouest)

Tchad : Lancement de la célébration nationale de la Journée mondiale du Tourisme 2025 à Ounianga-Kébir (Ennedi-Ouest)

Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre s'entretient avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU Tchad / AG de l’ONU : Le Premier ministre s'entretient avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU 27/09/2025

Populaires

Le Tchad et la Russie visent un renforcement de la coopération économique et commerciale

27/09/2025

Tchad : L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains appelle à révoquer la déchéance de nationalité

27/09/2025

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména

27/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter