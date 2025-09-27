Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle

Le manque de « prompt » efficace : Une grande partie des utilisateurs manque de la précision linguistique nécessaire pour communiquer efficacement avec l'IA, ne parvenant pas à formuler des requêtes exactes qui correspondent à leurs besoins spécifiques. L'absence de transcription et de réflexion : De nombreuses personnes copient et collent les réponses fournies par l'IA sans effectuer la moindre transcription, vérification ou réflexion critique. Leurs travaux deviennent standardisés et réalisés en quelques minutes, instaurant une dépendance néfaste.

Le double tranchant de l’outil

Nécessité d’une éducation à l’IA

La vérification des sources : L’utilisateur doit systématiquement confronter les informations fournies par l’IA à des sources fiables. La transcription et la réflexion : L'utilisateur doit s'approprier les contenus, les reformuler et y intégrer sa propre analyse critique.

L'impact réel de l'IA dépend fondamentalement de la manière dont l'utilisateur l'appréhende. Or, des observations locales soulignent que la majorité des utilisateurs ne sont pas suffisamment initiés à une utilisation constructive et critique de cet outil.Deux constats majeurs émergent :Si elle est utilisée avec discernement, l’IA est un levier de performance incontestable. Elle offre des explications instantanées, enrichit les exposés, et propose des conseils pour améliorer la qualité des travaux et de l’expression. Dans un contexte où l’accès aux ressources éducatives peut être limité, l'IA se présente comme un facteur d’égalité des chances et un stimulant de l’esprit d’initiative.Toutefois, une utilisation excessive et sans retenue affaiblit l'intelligence. La pratique du copier-coller, en particulier, appauvrit l’esprit critique et limite l’autonomie intellectuelle. L’IA ne doit en aucun cas se substituer à l’apprentissage, mais rester un complément.Face à ce dilemme, il est crucial d'agir pour orienter les jeunes vers une utilisation responsable de l'IA.Il est préférable d’organiser des ateliers de formation pour mieux enseigner aux jeunes son utilité, en insistant sur deux points essentiels :L’IA est une porte d’accès formidable au savoir, mais elle ne doit pas devenir un refuge pour la paresse. Protéger l’autonomie et l’esprit critique des jeunes Tchadiens face à cette technologie est un enjeu d’avenir pour la qualité de l'enseignement et la performance académique.