Tchad : L'UJT célèbre en différé la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information 2024

Placée sous le thème : « Les nouvelles frontières numériques de l’information : l’éducation aux médias et à l’information pour l’information d’intérêt public », cette rencontre a permis d’aborder plusieurs questions essentielles liées aux médias et à l'information.



Les dangers liés à l’usage des réseaux sociaux et la prolifération des fausses informations



Répondant à une question sur l’impact des réseaux sociaux, Laldjim Narcisse a souligné que, malgré leur rôle éducatif, leur mauvaise utilisation peut causer un préjudice incalculable, notamment à travers la prolifération des fake news.



Concernant la problématique « Qui est journaliste aujourd’hui ? », Dr Mahamat Allamine Alkhatib a indiqué que la prolifération des smartphones permet à chaque citoyen de diffuser des contenus, souvent sans vérification des faits, ce qui engendre une confusion dangereuse entre journalisme et information non vérifiée.