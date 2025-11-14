Tchad : La CRCT lance la décentralisation de ses services à Sarh

La délégation dirigée par la directrice générale adjointe de la CRCT, Mme Fianmanou Abdoulaye, a expliqué que ce déplacement est une réponse directe aux préoccupations exprimées par les retraités.





Elle a indiqué que la prise en charge des anciens fonctionnaires est un sujet qui tient particulièrement à cœur les plus hautes autorités du pays. Selon elle, pour que les droits des retraités soient mieux protégés, il est essentiel que chacun fasse sa part, notamment en se faisant bancariser afin de sécuriser les paiements des pensions.







Mme Fianmanou Abdoulaye a précisé que la décentralisation vise surtout à éviter aux retraités de longs voyages vers N’Djamena, souvent coûteux et fatigants. Elle a également insisté sur la nécessité d’informer les pensionnés sur leurs droits, leurs devoirs et les nouveaux mécanismes mis en place pour améliorer la gestion des pensions.



« En installant des services plus proches, la CRCT souhaite réduire les souffrances liées aux déplacements et offrir un meilleur suivi administratif », a-t-elle souligné.







Les retraités présents ont accueilli positivement cette démarche. Beaucoup ont exprimé leur satisfaction en saluant la présence de la CRCT. Cependant, ils ont aussi profité de l’occasion pour partager leurs difficultés. Parmi les problèmes les plus cités, on retrouve :



Les arriérés de pension ;

La demande d’augmentation des montants versés ;

Le dysfonctionnement du code de paiement ;

L’accueil parfois désagréable de certains agents ;

L’absence de bonus pour certains dossiers.

Ces préoccupations, souvent anciennes, continuent d’affecter leur vie quotidienne.







Face à ces nombreuses revendications, le directeur des prestations de la CRCT, Nanotobé Djimamadji, a tenu à remercier les retraités pour leur franchise. Il a affirmé que leurs remarques sont essentielles pour améliorer les services. Il a aussi assuré l’assemblée qu’un travail important est en cours, aussi bien au niveau des autorités nationales que de la CRCT, pour apporter des solutions durables. Selon lui, les réformes engagées permettront d’améliorer progressivement les conditions des retraités dans tout le pays.







La rencontre a rassemblé des participants venus de plusieurs villes et localités, notamment Koumra, Danamadji, Maro, Kyabé, Korbol et bien sûr Sarh. Cette diversité montre l’intérêt porté par les retraités à cette initiative et l’importance de poursuivre ce genre de missions dans d’autres provinces.

