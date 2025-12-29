Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 29 Décembre 2025


Le 29 décembre 2025, la commune du troisième arrondissement de N’Djamena a tenu une session solennelle pour examiner et adopter son budget primitif pour l’exercice 2026. Ce budget, évalué à plus de 3,2 milliards de francs CFA, consacre près de 63 % à des investissements, témoignant de la volonté des autorités communales de renforcer les infrastructures et les services de base.


Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement


  Réunis dans les locaux de la mairie du troisième arrondissement, les conseillers communaux ont adopté le budget, arrêté à 3 232 625 712 francs CFA. Selon le maire, Ahmat Goni Tidjani, cette somme représente une hausse significative par rapport au budget de 2025, qui s’élevait à 2 263 375 720 francs CFA.

 

Dans son allocution, le maire a précisé que le budget 2026 accorde une place prépondérante à l’investissement, avec une enveloppe de 2 037 824 905 francs CFA, soit 63,04 % du budget global. Il a rappelé que cet ajustement à la hausse reflète la volonté de chercher davantage de financements pour réaliser les ambitions vis-à-vis du bien-être de la population.

 

Concernant l’exécution budgétaire, Ahmat Goni Tidjani a donné des précisions : au 30 novembre 2025, les recettes réalisées s’élevaient à 532 886 172 francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 23,54 %. Ces recettes proviennent principalement des impôts, taxes et contributions directes. Il a regretté que certaines recettes recouvrées par les services de l’État, notamment le Trésor public, n’aient pas encore été transmises à la commune.

 

Le maire a détaillé la répartition des dépenses prévues pour 2026 :
  • Dépenses réelles de fonctionnement : 1 194 800 807 francs CFA
  • Dépenses d’investissement : 2 037 824 905 francs CFA
Les recettes de fonctionnement devraient augmenter de 969 250 000 francs CFA, affichant un taux de réalisation de 23,76 % à la fin novembre 2025. Les dépenses d’investissement couvriront notamment :
  • L’acquisition de biens meubles (matériaux roulants, mobilier, équipements informatiques)
  • Les travaux de bâtiments et de génie civil (bâtiments administratifs et infrastructures diverses)
  • Les travaux d’infrastructures, y compris la voirie, l’assainissement, l’aménagement et la réhabilitation
  • Les grosses réparations de véhicules et matériels

 

Madame Fatime Mahamat Djibrine, déléguée administrative, a également pris la parole pour réaffirmer que ce budget et les engagements pris permettraient à la commune d’aborder l’année 2026 avec confiance et ambition. Avec dix mois d'expérience en matière d'exécution budgétaire, elle a appelé à un débat constructif pour adapter le budget aux réalités de la gestion communale. Elle a insisté sur la nécessité d’investir dans des projets essentiels tout en maîtrisant les dépenses pour garantir la pérennité des actions de développement dans le troisième arrondissement.

 

L'adoption de ce budget axé sur l'investissement représente une étape importante pour la commune du troisième arrondissement, visant à améliorer les infrastructures et les services au bénéfice de la population. Les engagements pris ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement local à N'Djamena.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Abéché : Amdaradir conjugue passé et futur pour le développement du Ouaddaï

Abéché : Amdaradir conjugue passé et futur pour le développement du Ouaddaï

N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale 28/12/2025

Populaires

N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale

28/12/2025

Tchad : le 7ᵉ Congrès du Syndicat des magistrats met l’accent sur la sécurisation judiciaire des investissements

28/12/2025

Sport de masse à N'Djamena : le 1er Arrondissement lance ses activités sous le signe de la santé et du vivre-ensemble

28/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter