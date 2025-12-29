Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement

Réunis dans les locaux de la mairie du troisième arrondissement, les conseillers communaux ont adopté le budget, arrêté à 3 232 625 712 francs CFA. Selon le maire, Ahmat Goni Tidjani, cette somme représente une hausse significative par rapport au budget de 2025, qui s’élevait à 2 263 375 720 francs CFA.
Dans son allocution, le maire a précisé que le budget 2026 accorde une place prépondérante à l’investissement, avec une enveloppe de 2 037 824 905 francs CFA, soit 63,04 % du budget global. Il a rappelé que cet ajustement à la hausse reflète la volonté de chercher davantage de financements pour réaliser les ambitions vis-à-vis du bien-être de la population.
Concernant l’exécution budgétaire, Ahmat Goni Tidjani a donné des précisions : au 30 novembre 2025, les recettes réalisées s’élevaient à 532 886 172 francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 23,54 %. Ces recettes proviennent principalement des impôts, taxes et contributions directes. Il a regretté que certaines recettes recouvrées par les services de l’État, notamment le Trésor public, n’aient pas encore été transmises à la commune.
Le maire a détaillé la répartition des dépenses prévues pour 2026 :
- Dépenses réelles de fonctionnement : 1 194 800 807 francs CFA
- Dépenses d’investissement : 2 037 824 905 francs CFA
- L’acquisition de biens meubles (matériaux roulants, mobilier, équipements informatiques)
- Les travaux de bâtiments et de génie civil (bâtiments administratifs et infrastructures diverses)
- Les travaux d’infrastructures, y compris la voirie, l’assainissement, l’aménagement et la réhabilitation
- Les grosses réparations de véhicules et matériels