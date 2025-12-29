









TCHAD Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 29 Décembre 2025



Le 29 décembre 2025, la commune du troisième arrondissement de N’Djamena a tenu une session solennelle pour examiner et adopter son budget primitif pour l’exercice 2026. Ce budget, évalué à plus de 3,2 milliards de francs CFA, consacre près de 63 % à des investissements, témoignant de la volonté des autorités communales de renforcer les infrastructures et les services de base.





Réunis dans les locaux de la mairie du troisième arrondissement, les conseillers communaux ont adopté le budget, arrêté à 3 232 625 712 francs CFA. Selon le maire, Ahmat Goni Tidjani, cette somme représente une hausse significative par rapport au budget de 2025, qui s’élevait à 2 263 375 720 francs CFA. Dans son allocution, le maire a précisé que le budget 2026 accorde une place prépondérante à l’investissement, avec une enveloppe de 2 037 824 905 francs CFA, soit 63,04 % du budget global. Il a rappelé que cet ajustement à la hausse reflète la volonté de chercher davantage de financements pour réaliser les ambitions vis-à-vis du bien-être de la population. Concernant l’exécution budgétaire, Ahmat Goni Tidjani a donné des précisions : au 30 novembre 2025, les recettes réalisées s’élevaient à 532 886 172 francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 23,54 %. Ces recettes proviennent principalement des impôts, taxes et contributions directes. Il a regretté que certaines recettes recouvrées par les services de l’État, notamment le Trésor public, n’aient pas encore été transmises à la commune. Le maire a détaillé la répartition des dépenses prévues pour 2026 : Dépenses réelles de fonctionnement : 1 194 800 807 francs CFA

Dépenses d’investissement : 2 037 824 905 francs CFA Les recettes de fonctionnement devraient augmenter de 969 250 000 francs CFA, affichant un taux de réalisation de 23,76 % à la fin novembre 2025. Les dépenses d’investissement couvriront notamment : L’acquisition de biens meubles (matériaux roulants, mobilier, équipements informatiques)

Les travaux de bâtiments et de génie civil (bâtiments administratifs et infrastructures diverses)

Les travaux d’infrastructures, y compris la voirie, l’assainissement, l’aménagement et la réhabilitation

Les grosses réparations de véhicules et matériels Madame Fatime Mahamat Djibrine, déléguée administrative, a également pris la parole pour réaffirmer que ce budget et les engagements pris permettraient à la commune d’aborder l’année 2026 avec confiance et ambition. Avec dix mois d'expérience en matière d'exécution budgétaire, elle a appelé à un débat constructif pour adapter le budget aux réalités de la gestion communale. Elle a insisté sur la nécessité d’investir dans des projets essentiels tout en maîtrisant les dépenses pour garantir la pérennité des actions de développement dans le troisième arrondissement. L'adoption de ce budget axé sur l'investissement représente une étape importante pour la commune du troisième arrondissement, visant à améliorer les infrastructures et les services au bénéfice de la population. Les engagements pris ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement local à N'Djamena. Réunis dans les locaux de la mairie du troisième arrondissement, les conseillers communaux ont adopté le budget, arrêté à 3 232 625 712 francs CFA. Selon le maire, Ahmat Goni Tidjani, cette somme représente une hausse significative par rapport au budget de 2025, qui s’élevait à 2 263 375 720 francs CFA.Dans son allocution, le maire a précisé que le budget 2026 accorde une place prépondérante à l’investissement, avec une enveloppe de 2 037 824 905 francs CFA, soit 63,04 % du budget global. Il a rappelé que cet ajustement à la hausse reflète la volonté de chercher davantage de financements pour réaliser les ambitions vis-à-vis du bien-être de la population.Concernant l’exécution budgétaire, Ahmat Goni Tidjani a donné des précisions : au 30 novembre 2025, les recettes réalisées s’élevaient à 532 886 172 francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 23,54 %. Ces recettes proviennent principalement des impôts, taxes et contributions directes. Il a regretté que certaines recettes recouvrées par les services de l’État, notamment le Trésor public, n’aient pas encore été transmises à la commune.Le maire a détaillé la répartition des dépenses prévues pour 2026 :Les recettes de fonctionnement devraient augmenter de 969 250 000 francs CFA, affichant un taux de réalisation de 23,76 % à la fin novembre 2025. Les dépenses d’investissement couvriront notamment :Madame Fatime Mahamat Djibrine, déléguée administrative, a également pris la parole pour réaffirmer que ce budget et les engagements pris permettraient à la commune d’aborder l’année 2026 avec confiance et ambition. Avec dix mois d'expérience en matière d'exécution budgétaire, elle a appelé à un débat constructif pour adapter le budget aux réalités de la gestion communale. Elle a insisté sur la nécessité d’investir dans des projets essentiels tout en maîtrisant les dépenses pour garantir la pérennité des actions de développement dans le troisième arrondissement.L'adoption de ce budget axé sur l'investissement représente une étape importante pour la commune du troisième arrondissement, visant à améliorer les infrastructures et les services au bénéfice de la population. Les engagements pris ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement local à N'Djamena.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le projet OSC-DDH tire sa révérence sur un bilan d'étape jugé « majeur » Tchad : le gouvernement encadre strictement l’organisation des manifestations culturelles Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)