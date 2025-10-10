Tchad : La Coordination nationale des artistes et artisans réaffirme son soutien au MPS

Cette adhésion, explique-t-il, est le résultat d’un processus réfléchi et participatif amorcé depuis juin 2025, à travers une tribune nationale ayant recueilli de nombreuses adhésions individuelles et volontaires, toutes appuyées de signatures.



Selon M. Hisseine Adamou Camara, cette initiative a été conduite avec rigueur et transparence, dans le but de donner une voix politique, citoyenne et constructive au monde de la culture et de l’artisanat.



« Notre conviction reste la même : l’art et l’artisanat doivent être des moteurs du développement, des symboles de cohésion nationale et des piliers de la refondation sociale du Tchad. Ce mouvement n’est pas le fait d’un individu, mais d’une communauté d’acteurs passionnés et patriotes. Notre adhésion au MPS n’est pas un acte de rivalité, mais une démarche de responsabilité et de développement », a-t-il déclaré.



Le Coordinateur a insisté sur la nécessité pour les acteurs culturels et artisanaux de s’impliquer pleinement dans la dynamique nationale, afin de contribuer à la refondation sociale et culturelle du pays.



Soutien à la vision du Chef de l’État



La Coordination nationale des artistes et artisans du Tchad dit vouloir accompagner le projet politique du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, désormais Président du MPS, en soutenant sa vision d’un Tchad fort, stable, équitable et créatif.



« L’art et l’artisanat ne peuvent pas rester en marge du changement. Ils doivent participer à la gouvernance, inspirer le dialogue et redonner au peuple confiance en son propre génie créatif », a souligné M. Camara.



Il a réaffirmé la fidélité de la coordination au MPS et à la République : « Nous restons fidèles au MPS, loyaux envers la République et résolument engagés pour un art tchadien libre, responsable et porteur d’espérance. »