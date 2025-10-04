Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 5 Octobre 2025


La Journée mondiale des enseignants a été célébrée ce dimanche 5 octobre 2025 à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila. La cérémonie, qui s'est déroulée à l’école Centre "A", a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement, le Général de division Sadick Siboro Dinga.

Le thème de cette année était : « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain ».


  Abdraman Ahmadaye, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad (section Sila), a souligné l’importance cruciale du rôle des enseignants tout en insistant sur la nécessité d'adresser les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés.

 
Le Général Sadick Siboro Dinga a remercié chaleureusement les éducateurs pour le service rendu et leur a lancé un appel ferme à l'excellence et au dévouement :
  • Encadrer efficacement les élèves.
  • Veiller à la qualité de l’enseignement dispensé.
  • Regagner leurs postes et assurer pleinement leur mission.
 

Sensibilisation à l'éducation des filles et suivi parental

 
Le Délégué a également saisi l'occasion pour sensibiliser l’opinion publique sur l’importance du corps enseignant et a exhorté les parents à s’impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants :
  • Envoyer leurs enfants à l’école, avec une insistance particulière pour la scolarisation des filles.
  • Assurer un suivi attentif du parcours scolaire de leurs enfants.
En clôture, le Général Dinga a assuré que les recommandations formulées par le corps enseignant pour résoudre les problèmes du système éducatif seront transmises aux autorités compétentes, et a demandé un suivi rigoureux des activités pédagogiques pour relever les défis de l'éducation dans la province du Sila.


