Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Abdraman Ahmadaye, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad (section Sila), a souligné l’importance cruciale du rôle des enseignants tout en insistant sur la nécessité d'adresser les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés.
Le Général Sadick Siboro Dinga a remercié chaleureusement les éducateurs pour le service rendu et leur a lancé un appel ferme à l'excellence et au dévouement :
- Encadrer efficacement les élèves.
- Veiller à la qualité de l’enseignement dispensé.
- Regagner leurs postes et assurer pleinement leur mission.
Sensibilisation à l'éducation des filles et suivi parental
Le Délégué a également saisi l'occasion pour sensibiliser l’opinion publique sur l’importance du corps enseignant et a exhorté les parents à s’impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants :
- Envoyer leurs enfants à l’école, avec une insistance particulière pour la scolarisation des filles.
- Assurer un suivi attentif du parcours scolaire de leurs enfants.