Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Encadrer efficacement les élèves.

Veiller à la qualité de l’enseignement dispensé.

Regagner leurs postes et assurer pleinement leur mission.

Sensibilisation à l'éducation des filles et suivi parental

Envoyer leurs enfants à l’école, avec une insistance particulière pour la scolarisation des filles.

Assurer un suivi attentif du parcours scolaire de leurs enfants.

Abdraman Ahmadaye, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad (section Sila), a souligné l’importance cruciale du rôle des enseignants tout en insistant sur la nécessité d'adresser les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés.Le Général Sadick Siboro Dinga a remercié chaleureusement les éducateurs pour le service rendu et leur a lancé un appel ferme à l'excellence et au dévouement :Le Délégué a également saisi l'occasion pour sensibiliser l’opinion publique sur l’importance du corps enseignant et a exhorté les parents à s’impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants :En clôture, le Général Dinga a assuré que les recommandations formulées par le corps enseignant pour résoudre les problèmes du système éducatif seront transmises aux autorités compétentes, et a demandé un suivi rigoureux des activités pédagogiques pour relever les défis de l'éducation dans la province du Sila.