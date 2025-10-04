Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Mao sous le signe de l'engagement

La cérémonie, qui s'est tenue à l’école Centre Mixte de Mao, a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni.
Le thème retenu cette année était : « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain ».
Reconnaissance et défis du corps enseignant
Abdramane Adoum Maï, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Kanem, a profité de l'occasion pour insister sur l’importance cruciale du rôle des enseignants et les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Il a toutefois remercié le gouvernement pour avoir doté les responsables du système éducatif en moyens roulants, facilitant ainsi le suivi des activités.
Des recommandations ont été formulées à l’endroit de l’État et des partenaires pour résoudre les difficultés persistantes dans le secteur de l’éducation.
Appel du Délégué Général à la mobilisation
Le Général Asseif Mahamat Assouni a souhaité une bonne fête aux enseignants, les remerciant pour leur service. Il les a vivement exhortés à :
- Encadrer efficacement les élèves et veiller à la qualité de leur travail.
- Sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de leur rôle.
- Regagner leurs postes sans tarder.
Le Délégué a également appelé les parents à envoyer leurs enfants à l’école et à assurer un suivi attentif de leur parcours scolaire. Il a conclu en assurant que les recommandations formulées seront transmises aux autorités compétentes et a demandé aux responsables scolaires de garantir un suivi rigoureux des activités pédagogiques pour relever les défis de l'éducation.