Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Mao sous le signe de l'engagement

Reconnaissance et défis du corps enseignant

Appel du Délégué Général à la mobilisation

Encadrer efficacement les élèves et veiller à la qualité de leur travail. Sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de leur rôle. Regagner leurs postes sans tarder.

La cérémonie, qui s'est tenue à l’école Centre Mixte de Mao, a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, leLe thème retenu cette année était :Abdramane Adoum Maï, Secrétaire Général du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Kanem, a profité de l'occasion pour insister sur l’importance cruciale du rôle des enseignants et les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Il a toutefois remercié le gouvernement pour avoir doté les responsables du système éducatif en moyens roulants, facilitant ainsi le suivi des activités.Des recommandations ont été formulées à l’endroit de l’État et des partenaires pour résoudre les difficultés persistantes dans le secteur de l’éducation.Le Général Asseif Mahamata souhaité une bonne fête aux enseignants, les remerciant pour leur service. Il les a vivement exhortés à :Le Délégué a également appelé les parents à envoyer leurs enfants à l’école et à assurer un suivi attentif de leur parcours scolaire. Il a conclu en assurant que les recommandations formulées seront transmises aux autorités compétentes et a demandé aux responsables scolaires de garantir un suivi rigoureux des activités pédagogiques pour relever les défis de l'éducation.