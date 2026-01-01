Tchad : La Légion n°16 du Mandoul célèbre la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, du président intérimaire du Conseil provincial, Frédéric Raïkina Bealoum, ainsi que de plusieurs autorités administratives et responsables de l’appareil judiciaire.



Cette célébration a été l’occasion pour le colonel Adam Idriss, représenté par le chef d’escadron et chef d’état-major de la Légion n°16, le commandant Djimtoloum Maurice, de retracer l’historique de la Fête des Armées et de faire le point sur les actions menées par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurisation de la province du Mandoul.



Prenant la parole à son tour, Ahmat Abdallah Fadoul a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans l’accomplissement de leur mission régalienne. Il a également appelé la population à une collaboration étroite avec les forces de sécurité afin de lutter efficacement contre la délinquance et l’insécurité.



La cérémonie s’est achevée par un cocktail partagé avec les invités, alliant l’utile à l’agréable, avant la retransmission en direct du message à la Nation du chef de l’État.