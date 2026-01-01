Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Légion n°16 du Mandoul célèbre la 18ᵉ édition de la Fête des Armées


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 1 Janvier 2026


Instituée par feu le Maréchal Idriss Déby Itno afin de renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre frères d’armes, la Fête des Armées a été célébrée ce 31 décembre à Koumra, à l’occasion de sa 18ᵉ édition, dans une ambiance solennelle et conviviale.


Tchad : La Légion n°16 du Mandoul célèbre la 18ᵉ édition de la Fête des Armées
La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, du président intérimaire du Conseil provincial, Frédéric Raïkina Bealoum, ainsi que de plusieurs autorités administratives et responsables de l’appareil judiciaire.

Cette célébration a été l’occasion pour le colonel Adam Idriss, représenté par le chef d’escadron et chef d’état-major de la Légion n°16, le commandant Djimtoloum Maurice, de retracer l’historique de la Fête des Armées et de faire le point sur les actions menées par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurisation de la province du Mandoul.

Prenant la parole à son tour, Ahmat Abdallah Fadoul a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans l’accomplissement de leur mission régalienne. Il a également appelé la population à une collaboration étroite avec les forces de sécurité afin de lutter efficacement contre la délinquance et l’insécurité.

La cérémonie s’est achevée par un cocktail partagé avec les invités, alliant l’utile à l’agréable, avant la retransmission en direct du message à la Nation du chef de l’État.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

Tchad : la CTAVTHO lance ses activités pour une meilleure organisation du Hadj et de l’Oumra Tchad : la CTAVTHO lance ses activités pour une meilleure organisation du Hadj et de l’Oumra 31/12/2025

Populaires

Tchad : les fatwas sur les réseaux sociaux désormais interdites, sauf celles du CSAI

01/01/2026

Lutte contre la corruption au Tchad : le Président appelle à une action impartiale et sans complaisance

31/12/2025

Affaire CPI : L'Assemblée nationale condamne une tentative de déstabilisation du Tchad

31/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter