Tchad : La Maison Nationale de la Femme sensibilise contre les VBG dans le 1er arrondissement de N'Djaména

La mission a débuté par une rencontre constructive avec les délégués de quartier, qui ont chaleureusement accueilli cette initiative et exprimé leur ferme engagement à diffuser les messages de prévention et de lutte contre les VBG au sein de leurs communautés. Tous ont réaffirmé leur rejet catégorique des violences faites aux femmes et leur détermination à promouvoir une société plus équitable et inclusive.





La campagne de sensibilisation s'est ensuite poursuivie au marché animé de Farcha, où l'équipe de la Maison Nationale de la Femme a engagé des discussions directes et ouvertes avec les hommes et les femmes. Les échanges ont porté sur les conséquences dévastatrices des VBG, les mécanismes de prévention existants et les différentes voies de recours offertes aux victimes. Une attention particulière a été accordée à la promotion de la ligne verte 1390, un numéro d'appel gratuit et accessible 24 heures sur 24, permettant aux victimes ou aux témoins de signaler des cas de violence et de bénéficier d'une écoute attentive, d'une orientation appropriée et d'une assistance adéquate.





Cette campagne essentielle, qui bénéficie du soutien de l'Ambassade du Royaume-Uni, se déploiera prochainement dans les dix arrondissements de la capitale tchadienne. L'objectif est de renforcer la mobilisation citoyenne face à ce fléau persistant qui affecte encore un nombre trop important de femmes au Tchad.