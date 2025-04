Tchad : La SPE encourage les carrières STEM parmi les jeunes filles du Lycée Collège Évangélique

Cet événement, qui s'inscrivait dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme et de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) 2025, visait à encourager les élèves des niveaux première et terminale scientifique à envisager des carrières dans les domaines scientifiques et technologiques, particulièrement dans les secteurs où les femmes sont traditionnellement sous-représentées comme l'industrie pétrolière et gazière.



Le Président de la SPE, Gouara Dama, a souligné que l'objectif était d'encourager les femmes à s'engager dans des activités généralement dominées par les hommes et de promouvoir la diversité et l'inclusion dans ces secteurs. L'événement, qui faisait partie du programme Diversity Inclusion de la SPE, comprenait des conférences et des débats interactifs sur des sujets tels que l'impact de la science et de la technologie dans la vie quotidienne, les femmes dans la science, les énergies renouvelables, et la transition écologique.



Ce type d'initiative met en avant l'engagement de la SPE en tant qu'organisation à but non lucratif visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans les domaines scientifiques et énergétiques.