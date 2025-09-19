Tchad : La délégation de la Femme et de la Petite Enfance et l'Unicef redynamisent les comités de protection de l’enfant





Au cours de cette rencontre, les différents comités ont bénéficié de kits de sensibilisation composés d’appareils de sonorisation, de rames de papier, de stylos et de calepins. Selon la déléguée de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Nekarnodji Dionbang, ces outils permettront d’intensifier les campagnes de proximité dans les quartiers de Sarh, ainsi que dans les villages et les ferricks du Barh-Koh. Elle a ajouté que les messages porteront notamment sur la lutte contre les mutilations génitales féminines, la scolarisation et le maintien des filles à l’école, la protection des enfants, ainsi que l’importance de l’enregistrement des naissances.





Très touchée par cette initiative, Mme Madimadji Jacqueline, secrétaire de séance à la mairie de Sarh, a salué ce geste et exhorté les bénéficiaires à utiliser ce matériel exclusivement pour l’intérêt des communautés. "Ce don doit servir à sensibiliser et protéger les enfants, et non à des fins personnelles", a-t-elle déclaré.





La remise de kits a été suivie par des exposés-débats interactifs sur les mêmes thématiques. Ces échanges ont permis aux participants de partager leurs expériences, de poser des questions et de renforcer leurs connaissances afin de mieux protéger les droits des enfants dans leurs localités respectives.