Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La délégation de la Femme et de la Petite Enfance et l'Unicef redynamisent les comités de protection de l’enfant


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Septembre 2025


La Délégation de la Femme et de la Petite Enfance, en partenariat avec l’Unicef, a organisé ce jeudi 18 septembre 2025 une journée consacrée à la redynamisation des comités de protection de l’enfant. L’activité s'est tenue dans les locaux du centre social de Sarh et a regroupé les représentants des six arrondissements de la ville ainsi que ceux des cinq cantons du département du Barh-Koh.


Tchad : La délégation de la Femme et de la Petite Enfance et l'Unicef redynamisent les comités de protection de l’enfant


  Au cours de cette rencontre, les différents comités ont bénéficié de kits de sensibilisation composés d’appareils de sonorisation, de rames de papier, de stylos et de calepins. Selon la déléguée de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Nekarnodji Dionbang, ces outils permettront d’intensifier les campagnes de proximité dans les quartiers de Sarh, ainsi que dans les villages et les ferricks du Barh-Koh. Elle a ajouté que les messages porteront notamment sur la lutte contre les mutilations génitales féminines, la scolarisation et le maintien des filles à l’école, la protection des enfants, ainsi que l’importance de l’enregistrement des naissances.

 
Très touchée par cette initiative, Mme Madimadji Jacqueline, secrétaire de séance à la mairie de Sarh, a salué ce geste et exhorté les bénéficiaires à utiliser ce matériel exclusivement pour l’intérêt des communautés. "Ce don doit servir à sensibiliser et protéger les enfants, et non à des fins personnelles", a-t-elle déclaré.

 
La remise de kits a été suivie par des exposés-débats interactifs sur les mêmes thématiques. Ces échanges ont permis aux participants de partager leurs expériences, de poser des questions et de renforcer leurs connaissances afin de mieux protéger les droits des enfants dans leurs localités respectives.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/09/2025

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

​Tchad : Royal Air Maroc reprend ses vols vers N’Djamena après cinq ans d’interruption ​Tchad : Royal Air Maroc reprend ses vols vers N’Djamena après cinq ans d’interruption 18/09/2025

Populaires

RCA / Russie : L'ambassadeur de Russie en RCA a rencontré le Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères centrafricain

18/09/2025

Tchad : À ​Mongo, lancement d’une formation en entrepreneuriat sur la filière viande de qualité

18/09/2025

La Coalition "Fils du Tchad" réaffirme son soutien aux institutions et à l’initiative parlementaire de révision constitutionnelle

18/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter