TCHAD

Tchad : Lancement d'un vaste "Projet d’aides en nature 2025–2026" par le Centre Roi Salman


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 6 Octobre 2025


Le Centre Roi Salman pour le Secours et l’Action Humanitaire (KSRelief), en partenariat avec l’Organisation pour la Promotion de l’Enseignement au Tchad (OPET), a lancé le « Projet d’aides en nature en République du Tchad 2025–2026 ». La cérémonie a eu lieu ce lundi matin à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena.


  Ce nouveau programme a pour but de renforcer la sécurité alimentaire des populations tchadiennes les plus vulnérables, incluant les déplacés internes et les réfugiés.

 
Indicateur Détails
Période de mise en œuvre 17 mois (six cycles de distribution, soit un tous les deux mois).
Nombre de bénéficiaires Plus de 204 000 personnes (femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, etc.).
Couverture géographique 14 provinces (Ouaddaï, Lac, N’Djamena, Batha, Guéra, Hadjer Lamis, Mayo-Kebbi Est, Chari-Baguirmi, Kanem, Logone Occidental, Ennedi Ouest, Tandjilé, Bahr El-Ghazal et Mandoul).
*
 
Le programme vise à fournir des denrées alimentaires de base essentielles pour améliorer les conditions de vie des ménages fragiles.
 

Composition des Paniers Alimentaires

 
Au total, 61 915 paniers alimentaires seront distribués. Chaque panier est composé de :
  • 25 kg de riz
  • 25 kg de farine de blé
  • 10 kg de sucre
  • 5 litres d’huile végétale
Cette assistance est destinée à répondre aux besoins alimentaires urgents et à soutenir la résilience des ménages exposés aux crises alimentaires récurrentes.
 

Un Partenariat Solidaire et Durable

 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre le Centre Roi Salman et l’OPET, soulignant l’engagement constant du Royaume d’Arabie saoudite envers le peuple tchadien.

Les responsables de l’OPET ont salué la constance du Centre Roi Salman, affirmant que ce partenariat témoigne de la solidarité du Royaume envers le Tchad et de sa volonté d’accompagner le pays dans ses efforts de cohésion sociale et de développement. L'initiative renforce la place de l'aide humanitaire saoudienne dans le Sahel, région où la vulnérabilité alimentaire est une préoccupation majeure.


