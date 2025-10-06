Tchad : Lancement d'un vaste "Projet d’aides en nature 2025–2026" par le Centre Roi Salman

Ce nouveau programme a pour but de renforcer la sécurité alimentaire des populations tchadiennes les plus vulnérables, incluant les déplacés internes et les réfugiés.
Composition des Paniers Alimentaires
Au total, 61 915 paniers alimentaires seront distribués. Chaque panier est composé de :
- 25 kg de riz
- 25 kg de farine de blé
- 10 kg de sucre
- 5 litres d’huile végétale
Un Partenariat Solidaire et Durable
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre le Centre Roi Salman et l’OPET, soulignant l’engagement constant du Royaume d’Arabie saoudite envers le peuple tchadien.
Les responsables de l’OPET ont salué la constance du Centre Roi Salman, affirmant que ce partenariat témoigne de la solidarité du Royaume envers le Tchad et de sa volonté d’accompagner le pays dans ses efforts de cohésion sociale et de développement. L'initiative renforce la place de l'aide humanitaire saoudienne dans le Sahel, région où la vulnérabilité alimentaire est une préoccupation majeure.