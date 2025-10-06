Tchad : Lancement d'un vaste "Projet d’aides en nature 2025–2026" par le Centre Roi Salman

Indicateur Détails Période de mise en œuvre 17 mois (six cycles de distribution, soit un tous les deux mois). Nombre de bénéficiaires Plus de 204 000 personnes (femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, etc.). Couverture géographique 14 provinces (Ouaddaï, Lac, N’Djamena, Batha, Guéra, Hadjer Lamis, Mayo-Kebbi Est, Chari-Baguirmi, Kanem, Logone Occidental, Ennedi Ouest, Tandjilé, Bahr El-Ghazal et Mandoul).

Composition des Paniers Alimentaires

25 kg de riz

25 kg de farine de blé

10 kg de sucre

5 litres d’huile végétale

Un Partenariat Solidaire et Durable

Ce nouveau programme a pour but de renforcer lades populations tchadiennes les plus vulnérables, incluant leset lesLe programme vise à fournir des denrées alimentaires de base essentielles pour améliorer les conditions de vie des ménages fragiles.Au total,seront distribués. Chaque panier est composé de :Cette assistance est destinée à répondre aux besoins alimentaires urgents et à soutenir la résilience des ménages exposés aux crises alimentaires récurrentes.Ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre le Centre Roi Salman et l’OPET, soulignant l’engagement constant du Royaume d’Arabie saoudite envers le peuple tchadien.Les responsables de l’OPET ont salué la constance du Centre Roi Salman, affirmant que ce partenariat témoigne de la solidarité du Royaume envers le Tchad et de sa volonté d’accompagner le pays dans ses efforts de cohésion sociale et de développement. L'initiative renforce la place de l'aide humanitaire saoudienne dans le Sahel, région où la vulnérabilité alimentaire est une préoccupation majeure.