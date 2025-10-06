Tchad : Lancement de la Semaine de la Fille Tchadienne à Abéché

L'événement, organisé par le Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance en partenariat avec l’UNICEF, était placé sous le thème : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises ».
L’objectif principal de cette semaine est de sensibiliser, éduquer et inspirer les jeunes filles tchadiennes à devenir des leaders engagées pour le développement de leur pays, en mettant l'accent sur la reconnaissance de leur rôle et l'amélioration de leur bien-être.
- L'UNICEF (représenté par Balthazar Tenyahbé, chef de bureau par intérim à Abéché) a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation des filles. Il a insisté sur la nécessité de construire un avenir où les filles sont protégées, respectées et autonomes.
- Le préfet, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a qualifié l’autonomisation et l’éducation des filles de pilier essentiel pour la construction d’une société prospère et équilibrée. Il a appelé l’ensemble des acteurs à promouvoir les droits des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la participation au développement.