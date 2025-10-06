Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de la Semaine de la Fille Tchadienne à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 6 Octobre 2025


Le lancement officiel des activités marquant la Semaine de la Fille Tchadienne a eu lieu ce samedi 4 octobre 2025 à Abéché, dans l’enceinte du gouvernorat de la province du Ouaddaï. La cérémonie était présidée par le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud.


  L'événement, organisé par le Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance en partenariat avec l’UNICEF, était placé sous le thème : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises ».

 
L’objectif principal de cette semaine est de sensibiliser, éduquer et inspirer les jeunes filles tchadiennes à devenir des leaders engagées pour le développement de leur pays, en mettant l'accent sur la reconnaissance de leur rôle et l'amélioration de leur bien-être.
 
  • L'UNICEF (représenté par Balthazar Tenyahbé, chef de bureau par intérim à Abéché) a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation des filles. Il a insisté sur la nécessité de construire un avenir où les filles sont protégées, respectées et autonomes.
  • Le préfet, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a qualifié l’autonomisation et l’éducation des filles de pilier essentiel pour la construction d’une société prospère et équilibrée. Il a appelé l’ensemble des acteurs à promouvoir les droits des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la participation au développement.
La cérémonie a réuni les autorités locales, les représentants d’ONG nationales et internationales, et de nombreuses élèves.


