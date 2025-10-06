Tchad : Lancement de la Semaine de la Fille Tchadienne à Abéché

L'UNICEF (représenté par Balthazar Tenyahbé, chef de bureau par intérim à Abéché) a réaffirmé son engagement en faveur de l’éducation des filles. Il a insisté sur la nécessité de construire un avenir où les filles sont protégées, respectées et autonomes.

Le préfet, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a qualifié l’autonomisation et l’éducation des filles de pilier essentiel pour la construction d’une société prospère et équilibrée. Il a appelé l’ensemble des acteurs à promouvoir les droits des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la participation au développement.

L'événement, organisé par le Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance en partenariat avec l’UNICEF, était placé sous le thème : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises ».L’objectif principal de cette semaine est de sensibiliser, éduquer et inspirer les jeunes filles tchadiennes à devenir des leaders engagées pour le développement de leur pays, en mettant l'accent sur la reconnaissance de leur rôle et l'amélioration de leur bien-être.La cérémonie a réuni les autorités locales, les représentants d’ONG nationales et internationales, et de nombreuses élèves.