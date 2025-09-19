Tchad : Lancement des activités du cadastre minier par la secrétaire d’État aux Mines





La cérémonie a eu lieu sous le thème : Le cadastre minier, un outil de modernité, de transparence et de simplicité des procédures.



Dans son discours, Francis James, représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a affirmé que, dans le cadre du nouveau PND "Tchad Connection 2030", qui vise à relancer, développer et diversifier l’économie, l'outil permettra de mettre davantage les ressources naturelles du Tchad au service du développement économique et social du pays. Il a ajouté qu’un cadastre numérique n’est pas seulement un outil technique, mais doit être un gage de transparence, d’efficacité et de confiance. Le PNUD est prêt à accompagner la modernisation et la gouvernance du secteur minier au Tchad.





Dans son allocution, la secrétaire d'État au Pétrole, aux Mines et à la Géologie, Khadidja Hassane Abdoulaye, a affirmé que ce projet a été initié en 2019 avec l'accompagnement technique du Programme des Nations unies pour le développement. Deux ans après le lancement officiel, le projet de cadastre minier peinait à être opérationnel pour des raisons techniques et juridiques. Ces réformes, qui permettent son opérationnalisation, visent à fournir aux partenaires potentiels un accès aux informations géologiques susceptibles de guider leur projet d'investissement. Le principal enjeu est d’assainir le secteur minier pour doter le Tchad d'un cadre clairement arrimé à la modernité, conforme aux standards internationaux adaptés aux réalités locales, afin d'attirer des investisseurs responsables. Elle a également souligné que cela s'inscrit dans les efforts du gouvernement de la République du Tchad, qui fonde de grands espoirs sur ce cadastre minier pour une relance durable de cet important secteur.





Elle a invité les investisseurs nationaux et internationaux en ces termes : "Je lance un appel : le Tchad ouvre une nouvelle page pour son secteur minier. Avec le lancement de ce jour du cadastre minier numérique, l’accès à l’information va s’avérer plus simple, rapide, fluide et sécurisé. À cet égard, nous vous appelons à venir explorer les opportunités d’investissement qu’offre notre pays, dans un cadre transparent, sécurisé et équitable."