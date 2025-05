Tchad : Le Comité national de prévention anticipe et Organise la réponse aux inondations

Au cours de cette réunion, un rapport détaillé a été présenté, mettant en lumière de manière précise les risques considérables sur les plans humain, économique et environnemental que pourraient engendrer des inondations de grande ampleur.





Conscient de la gravité potentielle des dégâts, le Premier ministre a donné des directives claires et a insisté sur la nécessité d'une coopération sans faille et d'une coordination efficace entre tous les acteurs concernés. Son appel visait à garantir une action rapide et concertée afin de minimiser au maximum les risques et les conséquences négatives des inondations. Le plan stratégique élaboré lors de cette réunion servira de feuille de route pour guider les actions futures en matière de prévention et de lutte contre les inondations à travers le pays.





Le Chef du Gouvernement a réaffirmé avec force son engagement personnel et celui du gouvernement à protéger les citoyens tchadiens et à renforcer la résilience des communautés face à ces catastrophes naturelles récurrentes.





Cette réunion marque une étape importante dans la lutte proactive contre les inondations au Tchad, avec un accent particulier placé sur la vigilance accrue et une préparation méticuleuse pour faire face à toute éventualité.