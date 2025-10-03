Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Congrès adopte la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Octobre 2025



Réunis en Congrès ce vendredi 3 octobre 2025 au Palais de la Démocratie à Gassi, les parlementaires tchadiens (députés et sénateurs) ont adopté le rapport de la commission spéciale mixte paritaire chargé d’examiner la proposition de loi constitutionnelle portant révision technique de la Constitution promulguée le 29 décembre 2023.

La séance, conduite par le président du Congrès, M. Ali Kolotou Tchaïmi, s’est tenue en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, ainsi que des membres du Gouvernement.

Le vote s’est conclu par un large consensus :
  • Pour : 236
  • Contre : 0
  • Abstentions : 3


