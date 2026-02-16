Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion

Dans son intervention, le commandant du GEMIA, Zakaria Hissein Abdraman Haggar, a rappelé qu’au cours de la formation, deux décès tragiques ont été enregistrés : ceux de Morpho Adoum Adago Yacouba et Morpho Mahamat Issa Mina. Deux jeunes officiers distingués par leur courage, leur dévouement et leur volonté de servir la nation, dont les noms resteront à jamais gravés dans la mémoire de la 30ᵉ promotion et dans les annales de l’école.



« En cette circonstance, je tiens à leur rendre un vibrant hommage et à renouveler ma solidarité ainsi que mes sincères compassions à leurs familles respectives et à leurs camarades de promotion, qui, j’en suis sûr, traversent un moment de profonde tristesse », a-t-il déclaré.