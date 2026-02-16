Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion


Alwihda Info | Par - 16 Février 2026


​Lors de la cérémonie de fin de Formation élémentaire de la 30ᵉ promotion des élèves officiers d’active, ce 16 février 2026, le commandant du Groupement des écoles militaires interarmées (GEMIA) a livré une allocution marquée par l’émotion et le recueillement.


Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion
Dans son intervention, le commandant du GEMIA, Zakaria Hissein Abdraman Haggar, a rappelé qu’au cours de la formation, deux décès tragiques ont été enregistrés : ceux de Morpho Adoum Adago Yacouba et Morpho Mahamat Issa Mina. Deux jeunes officiers distingués par leur courage, leur dévouement et leur volonté de servir la nation, dont les noms resteront à jamais gravés dans la mémoire de la 30ᵉ promotion et dans les annales de l’école.

« En cette circonstance, je tiens à leur rendre un vibrant hommage et à renouveler ma solidarité ainsi que mes sincères compassions à leurs familles respectives et à leurs camarades de promotion, qui, j’en suis sûr, traversent un moment de profonde tristesse », a-t-il déclaré.
Malick Mahamat
