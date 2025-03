Tchad : Le HCR et l’UE soutiennent les semenciers de Hadjar Hadid pour renforcer la productivité agricole

« Nous bénéficions de semences du HCR, surtout des variétés précoces comme le mil pénicillaire, l'arachide et des semences pour les cultures maraîchères. Ces variétés, que nous ne possédions pas auparavant, nous sont désormais accessibles grâce au HCR. La distribution est gratuite et se fait par groupement, ce qui facilite le suivi des activités », a déclaré Brahim Abakar, président du groupement.

Grâce au Programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan, financé par l’Union Européenne, le HCR et le Comité International pour l’Aide d’Urgence et le Développement (CIAUD) ont mis en place un comité de gestion des semences. Lors de cet entretien, les responsables ont souligné les progrès réalisés et l'impact positif du projet.Au cours des échanges, les gestionnaires du programme ont indiqué que diverses variétés de semences, notamment des semences précoces, sont fournies par le HCR pour répondre aux besoins des réfugiés et des populations autochtones. Ces semences adaptées permettent aux agriculteurs de s’ajuster aux réalités climatiques locales.Les responsables en charge de la gestion des semences ont également affirmé que ces intrants agricoles sont accessibles à tous les sinistrés ainsi qu'aux populations locales, contribuant ainsi à renforcer la productivité agricole et à lutter contre l'insécurité alimentaire.Les habitants du village de Lira ont exprimé leur gratitude envers l’Union Européenne, le HCR et le CIAUD pour leur soutien humanitaire. Selon eux, cette initiative permet d'améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables et de favoriser une autosuffisance alimentaire durable.Les semences sont stockées dans un magasin sous la gestion des groupements agricoles, garantissant ainsi une distribution équitable et un suivi rigoureux.