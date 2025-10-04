Tchad : Le MPS du Mandoul sensibilise la population sur la révision constitutionnelle

La nature et l'objectif de la révision.

La durée du mandat présidentiel et la limitation des mandats.

L'article 77 et le rôle du Président.

La création d'un poste de vice-premier ministre.

Le bénéfice de la révision pour les citoyens et la gouvernance juridique et institutionnelle.

Souveraineté nationale et stabilité institutionnelle.

Maintien de l'équilibre des pouvoirs.

Ancrage partisan et démocratie pluraliste.

Clarification institutionnelle et sécurité juridique.

État de droit et recevabilité.

Nettoyage des dispositions transitoires.

Un panel, composé notamment de Djimadoumbaye Bangoto et Allahindangué Kladoumbaye, a décrypté les contours de cette révision. Les sujets abordés incluaient :Selon les panelistes, la révision technique de la Constitution est essentielle pour mettre en avant plusieurs principes fondamentaux :Le panel a insisté sur le fait qu'une Constitution doit être un texte clair et opérationnel. Le retrait des articles transitoires vise à éviter toute confusion juridique, tandis que les innovations apportées sont destinées à renforcer la justice, la régulation des médias et l'accessibilité des citoyens aux recours institutionnels.Enfin, il a été souligné que des mandats longs sont perçus comme garantissant la continuité des politiques publiques en évitant les cycles électoraux permanents, permettant ainsi au Président, qui émane d'un parti, d'assumer pleinement son pouvoir politique.