Tchad : Le MPS en deuil après le décès de Hadjé Haïga Deby Itno

Sœur aînée du défunt Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, la disparue a consacré sa vie à la lutte politique aux côtés du MPS. Militante infatigable et visionnaire, elle fut la fondatrice du « Bureau Blanc » et comptait parmi les précurseurs des « Bureaux de Soutien au MPS », des structures qui ont durablement contribué à l’enracinement et au rayonnement du mouvement. Son engagement indéfectible et son dévouement resteront gravés dans la mémoire collective du parti.





En cette douloureuse épreuve, au nom de toutes les militantes et tous les militants, le Secrétariat Général du MPS présente ses condoléances les plus attristées au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Parti, à l’ensemble de la famille biologique éplorée ainsi qu’à la grande famille politique du MPS, unie dans le chagrin.





Le MPS salue la mémoire d’une pionnière dont l’héritage politique et humain continuera d’inspirer ses actions. Le parti partage la peine des proches de la défunte et leur assure son entière solidarité en ces moments de deuil.