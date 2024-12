Tchad : Le MPS prépare le terrain pour sa stratégie électorale au Salamat

Le chef de la mission de la coordination nationale de campagne du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) pour la province du Salamat lors des élections couplées du 29 décembre 2024, M. Mahamat Saleh Abdeldjalil, a rencontré les acteurs politiques de cette province ce vendredi 6 décembre 2024 au siège national du MPS.



Cette rencontre avait pour but de mettre en pratique les directives de la note d'orientation du Secrétariat Général du MPS, qui prévoit la création d'une structure de campagne opérationnelle pour les élections législatives, sénatoriales et locales. Elle vise également à soutenir les actions de ces acteurs politiques en vue d'un plébiscite lors de ces élections.



Mahamat Saleh Abdeldjalil a souligné que parmi plus de 170 partis ayant déposé leur candidature, le MPS est le seul parti à avoir présenté des candidats dans toutes les circonscriptions.



Il a également encouragé les résidents du Salamat à s'engager activement pour assurer une victoire transparente des candidats et des listes du MPS et à conduire une campagne fructueuse qui facilitera la mise en œuvre de la décentralisation.



Pour conclure, le chef de mission de la coordination de campagne du MPS pour le Salamat a affirmé que l'objectif principal de ces élections est de sécuriser une majorité confortable à l'Assemblée Nationale et dans les collectivités autonomes. Ceci permettrait au Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, de réaliser son projet de société et de consolider la position du MPS sur l'ensemble du territoire national.