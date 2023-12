Tchad : Le MPS se réjouit de la proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel

Ces résultats provisoires ont clairement fait état d'une victoire indéniable du "Oui", consacrant ainsi l'adoption du projet de loi constitutionnelle, une perspective fort réjouissante pour le pays, a indiqué Me Jean Bernard Padaré dans ce communiqué.



Selon le MPS, ce plébiscite en faveur du projet de constitution est une victoire pour le peuple souverain dans son entièreté. En outre, c'est le Tchad qui sort vainqueur, car le référendum est un exercice d'une importance capitale conditionnant le retour ordonné à la normalité constitutionnelle. La sérénité, le calme et la responsabilité observés durant ce scrutin référendaire témoignent de manière éloquente de l'attachement du peuple aux valeurs de paix et de stabilité, conditions premières pour la refondation de la nation tchadienne.



Le MPS a par ailleurs salué l'esprit citoyen et l'élan mûrement réfléchi des Tchadiennes et Tchadiens, profondément préoccupés par l'intérêt supérieur du pays et a adressé également ses vives félicitations à la CONOREC pour l'excellente organisation du référendum.



Le parti a formulé ardemment le vœu que la volonté populaire exprimée par ce vote massif soit respectée par le Conseil Constitutionnel lors de la prochaine proclamation des résultats définitifs.