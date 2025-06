Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de chantier à Guinebor

Accueillie par le Maire du 1er arrondissement, Djamal Yaya Moussa, cette mission de terrain avait pour but d'évaluer l'avancement des travaux de construction d'un château d'eau de 2 000 m³. Initié en 2019, ce projet avait démarré en 2021 avant d'être suspendu. Les travaux ont finalement repris en janvier 2025.





Lors de la visite, Zhang Ginglan, Directeur Général de CGCOC GROUP, a présenté l'état des lieux. Il a évoqué les difficultés qui ont causé le retard du chantier et a précisé que les travaux sont à ce jour réalisés à 40 % depuis leur reprise en janvier.





Le Ministre a salué les efforts de toutes les parties prenantes pour les avancées enregistrées. Il les a néanmoins exhortées à redoubler d'efforts pour livrer l'ouvrage dans un délai de huit (08) mois. L'objectif est de permettre à la population de bénéficier de ce projet, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays.