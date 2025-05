Tchad : Le Ministre des Télécommunications inspecte les infrastructures de Télécommunications et les entités Sous Tutelle à Moundou

La première étape de cette inspection a concerné les locaux de la SOTEL Tchad, où est implanté un site de transmission réalisé dans le cadre du Projet de Modernisation des Infrastructures des Télécommunications Numériques (PMICE). Ces infrastructures sont spécifiquement destinées à la relance des services de téléphonie mobile SALAM. Suite aux explications techniques fournies, le Ministre a insisté sur la nécessité d'une finalisation complète et rapide des travaux sur ce site stratégique.





La visite s'est ensuite poursuivie au Centre Multimédia de Moundou, une structure construite par l’ADETIC (Agence de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication) dans le but de promouvoir l’usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) auprès des jeunes et des professionnels. Le Dr BOUKAR MICHEL a minutieusement inspecté les différentes composantes du centre, notamment la salle de formation, le cybercafé, les bureaux administratifs et les salles techniques, afin d'évaluer l'état général de la structure et son fonctionnement.





La dernière étape de cette série d'inspections a été le bureau de poste de Moundou. À l'instar de ce qui a été observé à Bongor et dans d'autres centres postaux du pays, la Poste de Moundou est également confrontée à des difficultés opérationnelles. Seul le service du centre des chèques postaux semble fonctionner de manière limitée, et ce uniquement pendant les périodes de paiement des salaires. Cette situation met en évidence les défis auxquels est confronté le secteur postal tchadien et la nécessité d'une intervention pour sa revitalisation.