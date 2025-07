Tchad : Le Préfet du Kanem-Est en tournée dans sa circonscription

À l'issue de ses observations, le Préfet Eriteiro a lancé un appel aux plus hautes autorités du pays et aux personnes de bonne volonté pour qu'elles apportent leur aide à son département, qui nécessite un soutien considérable pour son développement.





Il a tenu à saluer les initiatives locales menées par les ressortissants de la région, qui ont entrepris la construction d'infrastructures essentielles telles qu'une école communautaire, un centre de santé et d'autres équipements. Il leur a adressé ses félicitations et a promis de mobiliser tous les moyens à sa disposition pour accompagner les élites du département dans cette dynamique de développement socio-économique.





Durant son séjour, le Préfet Eriteiro a également échangé avec les populations sur les priorités définies par les plus hautes autorités du pays, notamment par le Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ces priorités incluent la scolarisation des enfants, en particulier des filles, à l'approche de la rentrée scolaire, la cohésion sociale, la protection de l'environnement, le vivre-ensemble, ainsi que la lutte contre le vol de bétail et le banditisme.