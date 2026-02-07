Tchad : Le Premier ministre Allah-Maye Halina lance officiellement la 6ᵉ édition du FICSA à Amdjarass

L’événement a été présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, représentant le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment le Premier ministre du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, dont le pays est invité d’honneur, ainsi que son homologue du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. De nombreuses délégations venues du Mali, du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie, des Émirats arabes unis et d’autres pays amis ont également pris part à l’événement.



Dans son mot de bienvenue, le délégué général sortant du gouvernement auprès de la province de l’Ennedi Est, Mahamat Togou, a souligné que le FICSA est bien plus qu’un événement festif. Il constitue, selon lui, un véritable espace de dialogue interculturel, de valorisation des traditions sahariennes et de transmission des valeurs aux jeunes générations, faisant de la culture un levier de cohésion sociale et de développement durable.



Intervenant au nom du Burkina Faso, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a transmis les salutations fraternelles du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a salué l’engagement des autorités tchadiennes en faveur de la promotion de la culture et du tourisme comme piliers du développement régional, tout en mettant en exergue les relations de fraternité et de solidarité exemplaires entre le Tchad et le Burkina Faso. Selon lui, le Sahara et le Sahel sont également des espaces de créativité, d’espoir et de génie humain.



Pour sa part, la ministre nigérienne de la Culture et du Tourisme, Mme Aghaichata Guichene Atta, a exprimé la fierté de son pays de participer au FICSA en tant qu’invité d’honneur. Elle a rappelé les liens historiques, culturels et humains profonds entre le Tchad et le Niger, soulignant que le Sahara est un espace vivant de mémoires, de savoirs et de créations, et appelant à renforcer les échanges culturels entre les pays sahariens.



Prenant la parole, le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a indiqué que le FICSA traduit la vision du Chef de l’État de faire de la culture un outil de diplomatie douce, de développement économique et de rapprochement entre les peuples. Il a réaffirmé l’ambition du gouvernement de faire de la culture, du tourisme responsable et de l’artisanat des moteurs de croissance, d’emploi et de dignité, saluant au passage l’implication des partenaires, des communautés locales et des pays invités.



Procédant au lancement officiel du festival, le Premier ministre Allah-Maye Halina a transmis les salutations du Président de la République. Il a rappelé que le FICSA s’inscrit dans la volonté de l’État de placer les territoires sahariens au cœur de l’action publique. Il a souligné que les cultures sahariennes sont des patrimoines vivants, porteurs de valeurs, d’identité et d’avenir, appelant à leur reconnaissance et à leur valorisation à l’échelle internationale.



À travers cette sixième édition, le FICSA confirme sa vocation : faire du Sahara un espace de rencontre, de fraternité et de coopération, tout en positionnant le Sahara tchadien comme une destination culturelle et touristique crédible, au service du dialogue entre les peuples.

