Tchad : Le Projet PIRECT recrute un(e) "Spécialiste en Sauvegardes Environnementales" (ASMI)

17 Juillet 2023



Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet d'interconnexion des Réseaux Électriques du Cameroun et du Tchad (PIRECT), le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un DON IDA D657-TD (PIRECT), un DON FAT N° P-Z1-FAO-152, un DON PIA P-Z1-FAO-152 et un Don IDA D985-TD (PAAET), pour le financement dudit projet. La Société Nationale de l'électricité est responsable de sa mise en œuvre.

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE N° 001/SNE/DG/CEP/PM/2023



N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés :TD-NEC-SNE-366027-C5-INDV).



Le PIRECT est structutré autour de deux volets, à savoir : le volet interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, et le volet électrification rurale le Iong des couloirs des lignes de transport. Du côté Tchad, ce projet d'interconnexion est complété par un autre projet national pour la densification, l’exploitation la réhabilitation et l’extension du réseau de Distribution de N’Djaména. Le réseau MT/BT de la zone urbaine de N’Djamena sera mis à niveau avec des investissements prioritaires afin d’assurer la modernisation, l’exploitation et l'extension du réseau de distribution et l'amélioration du suivi de la clientèle. Cette composante comprendra : (i) Renforcement du réseau Transport de N’Djamena (ii) Extension, Densification et réhabilitation du réseau de distribution de N’Djamena (iii) Création du Bureau central de conduite (BCC) Distribution de N’Djamena ; (iv) Amélioration de la performance de la SNE.

Pour optimiser les effets de la mise en œuvre de la CEP et atteindre les résultats escomptés, une conduite efficace et efficiente de ces activités exige la mise en association, de façon synergique, des experts multidisciplinaires. C'est dans cette perspective que la CEP SNE, a l'intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer le recrutement sur une base compétitive :



- Un (e) Spécialiste en sauvegardes environnementales.



Ce spécialiste qui sera sous la responsabilité du Coordonnateur national fera l'objet d’une évaluation régulière sur la base de son contrat de performance.

SPECIALISTE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE 1. Principales responsabilités et tâches :

Voir les Termes de Référence pour les détails : 2. Qualifications :

Le Spécialiste en sauvegardes environnementales devra avoir: Une formation universitaire (Bac + 5) dans des domaines de gestion de l’environnement, ressources naturelles, hygiène, sécurité environnement et gestion des risques ;

Justifier d'une expérience d'au moins sept (7) années dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'évaluation et du suivi environnemental, de préférence en rapport avec les projets financés par l'IDA ou la BAD ;

Avoir une borne connaissance de la réglementation en matière de protection de l'environnement y comprendre les thématiques parents au HSE au Tchad ;

Avoir une borne connaissance des politiques de sauvegardes environnementales et sociales et des normes de fonctionnement de la Banque Mondiale ou institutions assimilées (FED, BAD, BID...) ;

Avoir des connaissances des normes internationales : sécurité (ISO 45001) ; Environnement (ISO 14001) et gestion des risques (ISO 31000), y compris la Norme de Performance de la SFI ou la norme environnementale et sociale de la Banque Mondiale ;

Une expérience professionnelle au sein de la SNE serait un atout considérable ;

Avoir une connaissance des outils informatiques et des logiciels courants (Word, Excel, Power Point… Etc.)

Avoir des dispositions pour travailler en équipe ;

Avoir des connaissances sur les problématiques de changement climatiques et leurs effets sur l’environnement ;

Connaître la problématique des questions liées aux projets d’infrastructures et avoir une bonne capacité d’anticipation des effets/impacts des activités y afférent sur l’environnement ;

Avoir une bonne maîtrise du Français. La connaissance de l'Anglais est un atout. Durée du Mandat et lieu de travail La durée du mandat du spécialiste est d'un (01) an renouvelable, avec une période d’essai de six (6) mois sur la base d'une évaluation de performance jugée satisfaisante. Le lieu de travail est à N’Djaména. DOSSIERS DE CANDIDATURE Le dossier de candidature doit comprendre : Une demande manuscrite ;

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae (CV) détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux références pour confirmer les expériences ;

Les copies des attestations de travail ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

Un certificat médical ;

Un certificat de nationalité ; et

La photocopie de la pièce d'identité ou copie Iégalisée de l’acte de naissance. Dépôt des dossiers de candidatures et clôture Les dossiers complets, sous pli fermé portant la mention recrutement d'un (e) «Spécialiste sauvegarde environnementale » ; doivent être déposés au plus tard le 01 Août 2023 à 15 heures 30 minutes au Secrétariat de la CEP SNE, sise au quartier Béguinage, Av. SAH0UL8A GONTCHOME, à côté de la résidence de I’Ambassade du Niger. Tel : (+235) 225103 04 E-mail : pirect.cep@gmail.com BP : 44 N’Djaména - Tchad, Tous les jours de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures précises.

Les Candidatures féminines sont fortement encouragées.



Pour d'amples informations, l'avis de recrutement et les termes de référence sont à consulter au Secrétariat de la CEP SNE. Seuls les candidats(es) sélectionné(e)s à chaque étape du processus seront informé(e)s aux adresses e-mail et téléphonique mentionnées dans leur CV.



Le Directeur Général de la Société Nationale d’Électricité

Gal. RAMADAN ERDEBOU DOUGOUROU



Veuillez télécharger ci-dessous, la version PDF de l'AMSI à disposition du public. ASMI Spécialiste Sauvegarde Environnementales.pdf (639.15 Ko)





