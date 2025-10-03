Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 3 Octobre 2025


Le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a présenté ce vendredi 3 octobre 2025 à la presse locale un vaste lot d’armes de guerre récupérées par les forces de défense et de sécurité.


Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat
Lors d’une cérémonie officielle organisée au sein du Gouvernorat, en présence des autorités administratives, judiciaires et militaires, une centaine d’armes de différents calibres — dont des lance-roquettes, des mitrailleuses et de nombreuses munitions — ont été exposées.

Selon le directeur des renseignements militaires de la Zone de défense nº10, Abdoulaye Souleymane, ces armes ont été saisies auprès de civils.

Dans sa déclaration, le général Ismat Issakha Acheikh a salué le professionnalisme des forces de défense et des services de renseignement, soulignant leur rôle essentiel dans la récupération de ces armes et dans la sécurisation du territoire.

Il a rappelé que la province du Salamat partage ses frontières avec deux zones instables : le Soudan, plongé dans une guerre civile, et la République centrafricaine, confrontée à une insécurité chronique. Cette situation géographique en fait une zone particulièrement sensible et exposée aux trafics.

Le Délégué général a réaffirmé l’engagement des plus hautes autorités à garantir la sécurité des populations et à permettre à chacun de vaquer à ses activités en toute sérénité. Il a lancé un appel solennel à tous les citoyens du Salamat afin que toute arme encore détenue soit remise sans délai aux autorités compétentes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT 03/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter