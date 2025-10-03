Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

Lors d’une cérémonie officielle organisée au sein du Gouvernorat, en présence des autorités administratives, judiciaires et militaires, une centaine d’armes de différents calibres — dont des lance-roquettes, des mitrailleuses et de nombreuses munitions — ont été exposées.



Selon le directeur des renseignements militaires de la Zone de défense nº10, Abdoulaye Souleymane, ces armes ont été saisies auprès de civils.



Dans sa déclaration, le général Ismat Issakha Acheikh a salué le professionnalisme des forces de défense et des services de renseignement, soulignant leur rôle essentiel dans la récupération de ces armes et dans la sécurisation du territoire.



Il a rappelé que la province du Salamat partage ses frontières avec deux zones instables : le Soudan, plongé dans une guerre civile, et la République centrafricaine, confrontée à une insécurité chronique. Cette situation géographique en fait une zone particulièrement sensible et exposée aux trafics.



Le Délégué général a réaffirmé l’engagement des plus hautes autorités à garantir la sécurité des populations et à permettre à chacun de vaquer à ses activités en toute sérénité. Il a lancé un appel solennel à tous les citoyens du Salamat afin que toute arme encore détenue soit remise sans délai aux autorités compétentes.